На майно та рахунки ексголови Верховного Суду Князєва наклали арешт — Finance.ua

На майно та рахунки ексголови Верховного Суду Князєва наклали арешт Сьогодні 17:16

На майно та рахунки ексголови Верховного Суду Князєва наклали арешт, Фото: «УП»

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва для стягнення в бюджет майже 1 млн гривень незаконно отриманого подарунку.

Про це повідомили у Мін'юсті.

«Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на усе майно колишнього голови Верховного суду (ВС) Всеволода Князєва», — повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням колишнім головою ВС постанови Печерського районного суду міста Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906 600 грн.

«Також Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на банківські рахунки Всеволода Князєва», — повідомили в Мін'юсті.

Андрій Гайченко зазначив: «У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення».

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Наразі відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК склало протокол стосовно екс-голови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172−5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

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За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м. за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

УНН За матеріалами:

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