За ексголову Верховного Суду Князєва внесли 18 млн грн застави — Finance.ua

За ексголову Верховного Суду Князєва внесли 18 млн грн застави Сьогодні 12:30

За ексголову Верховного Суду Князєва внесли 18 млн грн застави

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у масштабній корупції, внесли заставу. Напередодні суд зменшив її до 18 мільйонів гривень. Від початку слідства в цій справі заставу Князєву зменшували 7 разів.

Про це повідомив «Центр протидії корупції».

Сьогодні, 31 січня, за Князєва внесли 18,168 млн грн, і тепер він зможе вийти із СІЗО.

У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім'ї Князєва самостійно, позаяк усі його активи арештовані. Адвокати у грудні казали, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.

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У Центрі також відзначили, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною. Один із судів Миколаєва вже розглядає позов про поділ спільного майна подружжя.

Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн грн, але її зменшили в кілька разів:

вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн;

у серпні 2023-го слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн;

через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн;

у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн;

у грудні заставу зменшили до 27 млн грн,

того самого місяця заставу зменшили ще раз: до 20 млн грн;

учора, 30 січня 2024-го, Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

Нагадаємо, у травні САП та НАБУ повідомили про викриття «масштабної корупції» у Верховному Суді. Правоохоронці оголосили голові ВС Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату підозри в отриманні хабаря.

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