Верховний суд обрав нового голову замість Князєва — Finance.ua

Верховний суд обрав нового голову замість Князєва Сьогодні 14:40 — Казна та Політика

Верховний суд обрав нового голову замість Князєва

На засіданні пленуму Верховного Суду 26 травня обрали нового голову ВС, ним став голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. За Кравченка проголосували 108 суддів із 148 присутніх.

Повідомляється, що під час засідання почалася суперечка між суддями стосовно того, чи слід зараз обирати голову Верховного суду.

Як пише УП, Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області. Указом президента від 10 листопада 2017 року був призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а 8 грудня очолив цей суд.

26 листопада 2021 року Станіслав Кравченко був повторно обраний на посаду голови Касаційного кримінального суду.

У 2017 році громадська рада доброчесності дійшла висновку про те, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Причиною для цього стало повідомлення неправдивих відомостей у декларації доброчесності щодо участі в ухваленні рішень з порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також вірогідне недекларування земельної ділянки площею 900 м 2 в місті Козелець.

Довідка Finance.ua:

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС;

суд арештував його до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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