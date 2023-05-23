НАБУ вилучило ще майже півмільйона доларів у справі Князєва — Finance.ua
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НАБУ вилучило ще майже півмільйона доларів у справі Князєва

Казна та Політика
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НАБУ вилучило ще майже півмільйона доларів у справі Князєва
НАБУ вилучило ще майже півмільйона доларів у справі Князєва, Фото: НАБУ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вилучили майже півмільйона доларів готівки під час обшуків у справі за підозрою колишнього голови, судді Верховного суду Всеволода Князєва в одержанні 2,7 млн дол. неправомірної вигоди.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів. Обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн доларів неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів», — зазначили в НАБУ.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Нагадаємо, 18 травня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.
15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду.
Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 млн доларів.
16 травня у Верховному суді скликали позачерговий пленум, на якому зі 168 суддів Верховного Суду були присутні понад 140 суддів. 142 голосами судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, «що відбуваються у зв’язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників».
Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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