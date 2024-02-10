На компенсації за розміщення переселенців виплатили ще 30 млн грн — Finance.ua

На компенсації за розміщення переселенців виплатили ще 30 млн грн Сьогодні 13:14 — Казна та Політика

Міністерство з питань реінтеграції перерахувало ще понад 30 мільйонів гривень на компенсації за розміщення ВПО.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Читайте також Виплати доведеться повернути? В Мінреінтеграції відповіли переселенцям за кордоном

«Кошти у сумі більш ніж 30,5 мільйонів гривень надійшли до обласних бюджетів», — йдеться у повідомленні.

Куди спрямували кошти

Вони спрямовані на покриття витрат за спожиті комунальні послуги закладам, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб у серпні-вересні 2023 року.

Кошти направили у комунальні, державні та заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.

У відомстві зазначили, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету. Згідно з відповідним розпорядженням КМУ Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців.

Читайте також Виплати ВПО продовжили, але допомогу будуть отримувати не всі

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу . Допомога призначатиметься на 6 місяців для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ. Та для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.