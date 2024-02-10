На компенсації за розміщення переселенців виплатили ще 30 млн грн — Finance.ua

На компенсації за розміщення переселенців виплатили ще 30 млн грн
Міністерство з питань реінтеграції перерахувало ще понад 30 мільйонів гривень на компенсації за розміщення ВПО.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Кошти у сумі більш ніж 30,5 мільйонів гривень надійшли до обласних бюджетів», — йдеться у повідомленні.
Куди спрямували кошти
Вони спрямовані на покриття витрат за спожиті комунальні послуги закладам, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб у серпні-вересні 2023 року.
Кошти направили у комунальні, державні та заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.
У відомстві зазначили, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету. Згідно з відповідним розпорядженням КМУ Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу. Допомога призначатиметься на 6 місяців для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ. Та для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.
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