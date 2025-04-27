На чому їздять посадовці, відповідальні за розвиток доріг в Україні (інфографіка) — Finance.ua

На чому їздять посадовці, відповідальні за розвиток доріг в Україні (інфографіка) Сьогодні 18:15

На чому їздять посадовці, відповідальні за розвиток доріг в Україні (інфографіка)

«Слово і діло» проаналізувало декларації українських чиновників, що відповідають за розвиток інфраструктури, зокрема дорожньої, й виявило розмаїття автопарку — від бюджетних моделей до преміальних автівок.

У віцепрем’єра — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби немає власного автомобіля. Особистий транспорт є у його дружини.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин задекларував Hyundai Santa FE 2022 року випуску (придбаний у тому ж році) вартістю 1,7 млн гривень.

Найдорожчий автомобіль у голови Служби розвитку інфраструктури Рівненської області Олексія Вострікова: він задекларував Audi Q7 2017 року випуску вартістю 2 млн 022,1 тисяч гривень.

Три автомобілі задекларував керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Донецькій області Дмитро Тютюнник: Mitsubishi Outlander 2021 року (вартість 915 тисяч гривень), Bajaj Avenger 220 2019 року (52 тисячі гривень) та Кіа Optima 2012 року (242,3 тисяч гривень). Автомобілі з’явилися у його власності в 2021, 2020 та 2013 роках відповідно.

Керівник служби у Вінницькій області Ігор Жебелев їздить на Renault Kangoo 2018 року випуску. Автомобіль придбано у 2022 році, зазначена вартість — 600 тисяч гривень.

Голова служби в Тернопільській області Микола Довгошия задекларував Audi 100 1987 року випуску (право власності з 2010 року) та Audi A6 2013 року (належить дружині).

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Голова Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській та Луганській областях Олег Кравцов із 2022 року володіє Mini Cooper 2013 року випуску (30 тисяч гривень).

На Kia Mohave 2011 року вартістю 360 тисяч гривень їздить Олег Береза, який відповідає за розвиток інфраструктури у Львівській області.

Керівник служби у Житомирській області Дмитро Любименко задекларував Peugeot 207 Sw 2008 року випуску (у власності з 2021 року, зазначена вартість — 48 тисяч гривень).

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Ігор Фартушок та Інна Внукова, які керують службами розвитку інфраструктури в Закарпатській та Запорізькій областях, їздять на Volkswagen Passat 2016 та 2017 років випуску відповідно (зазначена вартість — 360 тисяч і 50 тисяч гривень).

Ігор Вишневський (служба у Кіровоградській області) безкоштовно користується автомобілем Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску.

Олександр Антощук (служба в Миколаївській області) їздить на Mitsubishi Pajero Sport 2019 року за 950 тисяч гривень, Андрій Донченко (Одеська область) — на Dodge Challenger 2017 року за 288,3 тисяч, Дмитро Обухов (Сумська область) — на Toyota Avensis 2012 року за 260 тисяч гривень.

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Немає власного автомобіля у керівників служби розвитку інфраструктури в Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Ігор Гах, який відповідає за розвиток інфраструктури в Чернівецькій області, користується автомобілем Volkswagen Passat 2015 року випуску. Роман Сміяненко (Чернігівська область) безкоштовно користується Audi Q5 2019 року.

У декларації голови служби у Черкаській області Руслана Левченка зазначено, що він із 2016 року володіє КАвЗ 685 1985 року випуску.

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