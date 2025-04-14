У Києві «довірена особа депутата» обміняла ₴450 тис. пенсіонерки на сувенірні купюри — Finance.ua

У Києві «довірена особа депутата» обміняла ₴450 тис. пенсіонерки на сувенірні купюри Сьогодні 18:33 — Кримінал

У Києві «довірена особа депутата» обміняла ₴450 тис. пенсіонерки на сувенірні купюри

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами пенсіонерки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що обвинувачена підійшла до 88-річної жінки біля її будинку та повідомила про нібито заплановану в Україні грошову реформу. Вона запевняла, що усі гроші старого зразка невдовзі втратять чинність, тому їх необхідно терміново обміняти на нові.

Для того, щоб виглядати переконливішою, жінка представилася довіреною особою народного депутата та запевнила, що збирає гроші на обмін особисто за його дорученням.

Пенсіонерка запросила незнайомку до своєї квартири та передала їй усі свої заощадження — 450 тисяч гривень.

Отримавши гроші «довірена особа депутата» поміняла справжні купюри на сувенірні, після чого зникла.

Зазначимо, що під час досудового розслідування правоохоронці повернули гроші пенсіонерці.

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