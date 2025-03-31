Світовий банк виділить Україні $432 млн на дороги і транспорт — Finance.ua

Світовий банк виділить Україні $432 млн на дороги і транспорт Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Світовий банк виділить Україні $432 млн на дороги і транспорт

Рада директорів Світового банку схвалила проєкт «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища (DRIVE)» на $432 млн. Він спрямований на зміцнення національної дорожньої мережі та підвищення ефективності транспортного сектору України.

Фінансування проєкту Drive складається з кількох джерел: кредиту $212 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), який підтримала Японія, позики $210 млн від Спеціальної програми для відновлення України та Молдови (SPUR) та гранту $10 млн із Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF). Відповідальним за реалізацію проєкту визначено Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Проєкт має три основні напрями:

Перший — підтримка національної мережі доріг, на що виділено $270,48 млн. Кошти підуть на ремонт доріг і мостів, їхнє утримання та капітальні роботи. Також передбачено $90 млн на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі.

Другий напрям, на який передбачено $39 млн, стосується утримання державних доріг. Зокрема, це встановлення аварійних модульних мостів і впровадження кліматично адаптованих рішень для збереження транспортної інфраструктури.

Третій компонент — технічна допомога та управління проєктом. Він охоплює розробку нових проєктів та їхню реалізацію, зокрема, за підтримки гранту URTF на $9 млн, а також забезпечення ефективного управління проєктом за $1 млн.

Світовий банк наголосив, що Drive узгоджується з іншими ініціативами фінансової установи та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), такими як RDNA4 і майбутні дослідження щодо фінансування дорожнього сектору та розвитку концесійних доріг в Україні.

Drive доповнює вже діючий проєкт «Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)», у рамках якого поставлено модульні дорожні мости та виготовлено 200 вагонів-платформ для нарощування вантажоперевезень та експортного потенціалу «Укрзалізниці».

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