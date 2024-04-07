Минулого року медіабізнес Трампа втратив мільйони доларів прибутку — Finance.ua
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Минулого року медіабізнес Трампа втратив мільйони доларів прибутку

Фондовий ринок
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Минулого року медіабізнес Трампа втратив мільйони доларів прибутку
Минулого року медіабізнес Трампа втратив мільйони доларів прибутку, Фото: detector.media
Компанія-власник соціальної мережі експрезидента США Дональда Трампа Truth Social — компанія Trump Media & Technology Group — оголосила про втрату $58 мільйонів прибутку.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Відомо, що ця компанія займається усіма медіаактивами Дональда Трампа.
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Протягом 2023 року компанія Trump Media & Technology Group отримала $4,1 мільйона прибутку. Водночас вартість компанії становить близько $7,5 мільярда попри падіння акцій.
Документи Комісії з цінних паперів та бірж США підтверджують, що Дональд Трамп володіє 57% акцій, вартість яких становить близько $4,25 мільярда.
Проте експрезидент не може їх продати одразу, тому йому не вдасться монетизувати акції та полегшити свою поточну фінансову кризу.
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Зазначається, що у 2022 році прибуток компанії Trump Media був на рівні $50,5 мільйона.
Нагадаємо, Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, відповідно до якого він мав виплатити 454 мільйони доларів, якщо протягом 10 днів він заплатить 175 мільйонів доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
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