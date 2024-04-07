Минулого року медіабізнес Трампа втратив мільйони доларів прибутку — Finance.ua

Минулого року медіабізнес Трампа втратив мільйони доларів прибутку Сьогодні 22:09 — Фондовий ринок

Минулого року медіабізнес Трампа втратив мільйони доларів прибутку, Фото: detector.media

Компанія-власник соціальної мережі експрезидента США Дональда Трампа Truth Social — компанія Trump Media & Technology Group — оголосила про втрату $58 мільйонів прибутку.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Відомо, що ця компанія займається усіма медіаактивами Дональда Трампа.

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Протягом 2023 року компанія Trump Media & Technology Group отримала $4,1 мільйона прибутку. Водночас вартість компанії становить близько $7,5 мільярда попри падіння акцій.

Документи Комісії з цінних паперів та бірж США підтверджують, що Дональд Трамп володіє 57% акцій, вартість яких становить близько $4,25 мільярда.

Проте експрезидент не може їх продати одразу, тому йому не вдасться монетизувати акції та полегшити свою поточну фінансову кризу.

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Зазначається, що у 2022 році прибуток компанії Trump Media був на рівні $50,5 мільйона.

Нагадаємо, Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, відповідно до якого він мав виплатити 454 мільйони доларів, якщо протягом 10 днів він заплатить 175 мільйонів доларів.

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