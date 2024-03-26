Трампу вдалося уникнути конфіскації активів у справі про шахрайство — Finance.ua

Трампу вдалося уникнути конфіскації активів у справі про шахрайство Сьогодні 10:31 — Світ

Трампу вдалося уникнути конфіскації активів у справі про шахрайство

У понеділок експрезидент США Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, відповідно до якого він мав виплатити 454 мільйони доларів, якщо протягом 10 днів він заплатить 175 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters

Це стало перемогою для Трампа і не дозволить владі штату Нью-Йорк арештувати його активи.

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Постанова відкладає виконання рішення у справі, в якій було встановлено, що він завищив свої статки, щоб обдурити інвесторів і кредиторів, хоча вона не вказує, як апеляційний суд може в кінцевому підсумку ухвалити рішення або розглянути справу по суті. Суддям може знадобитися до року або більше, щоб прийняти рішення по суті справи.

«Я з великою повагою ставлюся до рішення апеляційного суду і дуже швидко внесу 175 мільйонів доларів готівкою або облігаціями чи цінними паперами, або чимось іншим», — заявив Трамп.

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, який займається цивільною справою, заявив, що Трамп «все ще має відповісти за своє приголомшливе шахрайство».

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Колишній президент-республіканець бореться з кримінальними звинуваченнями і багатомільйонними цивільними позовами.

Водночас він прагне змістити президента-демократа Джо Байдена на виборах в США 5 листопада.

Суддя Артур Енґорон встановив, що Трамп займався шахрайством, завищуючи вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, пентхаусу в манхеттенському хмарочосі «Трамп-тауер», а також різних офісних будівель і полів для гольфу. Судовий процес зосередився насамперед на тому, скільки Трамп має сплатити штрафних санкцій.

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Кримінальні справи, в яких фігурує Трамп, пов’язані з його спробами скасувати свій програш на виборах 2020 року Байдену, поводженням з секретними документами після відходу з посади в 2021 році, а також виплатою грошей за мовчання перед виборами 2016 року порнозірці.

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