Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399 — Finance.ua

Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
Кандидат у президенти США Дональд Трамп представив пару золотих кросівок на конвенції «Sneaker Con» у Філадельфії, Пенсільванія.
Про це повідомляє Deutsche Welle (DW).
«Я давно хотів це зробити», — сказав колишній президент, оголошуючи про запуск лінії кросівок.
Кросівки під назвою «The Never Surrender High-Tops» (хай-топ «Ніколи не здавайся») продаватимуться за ціною 399 доларів (близько 15,2 тис. грн).
На сайті, що продає взуття, зазначено, що він не має стосунку до виборчої кампанії Трампа.
«Кросівки Never Surrender — це ваш мітинговий клич у формі взуття. Зашнуруйте їх і виходьте готовим до перемоги», — йдеться на сайті, де кросівки названі «справжнім предметом колекціонування», «сміливим, золотим і жорстким, як і президент Трамп».
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