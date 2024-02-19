Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399 — Finance.ua
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Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399

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Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399, Фото: AP
Кандидат у президенти США Дональд Трамп представив пару золотих кросівок на конвенції «Sneaker Con» у Філадельфії, Пенсільванія.
Про це повідомляє Deutsche Welle (DW).
«Я давно хотів це зробити», — сказав колишній президент, оголошуючи про запуск лінії кросівок.
Кросівки під назвою «The Never Surrender High-Tops» (хай-топ «Ніколи не здавайся») продаватимуться за ціною 399 доларів (близько 15,2 тис. грн).
Фото: AP/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP/Manuel Balce Ceneta
На сайті, що продає взуття, зазначено, що він не має стосунку до виборчої кампанії Трампа.
«Кросівки Never Surrender — це ваш мітинговий клич у формі взуття. Зашнуруйте їх і виходьте готовим до перемоги», — йдеться на сайті, де кросівки названі «справжнім предметом колекціонування», «сміливим, золотим і жорстким, як і президент Трамп».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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