Соцмережа Трампа зазнала мільйонних збитків — Finance.ua

Соцмережа Трампа зазнала мільйонних збитків Вчора 18:30 — Фондовий ринок

Соцмережа Трампа зазнала мільйонних збитків

Соціальна медіаплатформа колишнього президента США Дональда Трампа Truth Social другий рік поспіль зазнає збитків. Втрати вже перевищили 70 мільйонів доларів.

Про це пише NV.

Запущена у жовтні 2021 року соцмережа за 2022-й, згідно зі звітами компанії, зазнала збитків у розмірі 50 мільйонів доларів. Чистий обсяг продажів за рік — лише 1,4 мільйона доларів. Цього року Truth не перестала бути збитковою. За перше півріччя компанія втратила 23 мільйони доларів, хоча чистий обсяг продажів виріс до 2,3 мільйона доларів.

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Аудиторська фірма Trump Media & Technology Group зазначає, що є значні сумніви щодо здатності Truth Social продовжувати свою діяльність, зважаючи на її фінансовий стан.

Наразі компанія перебуває у процесі злиття з Digital World, створеною, як зазначено на сайті, для «об'єднання бізнесу з юридичною особою у сфері фінансових технологій, технологій або медіа».

«TMTG вважає, що може бути складно залучити додаткові кошти через традиційні джерела фінансування за відсутності істотного прогресу на шляху завершення злиття з Digital World», — йдеться у звіті TMTG, який цитує Reuters

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