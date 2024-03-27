Соцмережа Трампа Truth подорожчала майже вдвічі за перший день на біржі — Finance.ua

Соцмережа Трампа Truth подорожчала майже вдвічі за перший день на біржі Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

Соцмережа Трампа Truth подорожчала майже вдвічі за перший день на біржі

Акції компанії Trump Media & Technology Group Дональда Трампа, яка займається соціальними мережами, підскочили на нью-йоркському ринку з $49,95 до $79,38 за акцію. Тепер частка колишнього президента США склала $4,6 млрд.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія TMTG тепер торгується на фондовій біржі Nasdaq під символом DJT, що є ініціалами ім'я колишнього президента США, Дональда Трампа. Це стало можливим після завершення об'єднання з компанією Digital World Acquisition Corp, яка спеціалізується на випуску бланкових чеків.

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Трамп є власником 58% акцій нової об'єднаної компанії і найбільшим бенефіціаром.

Колишній президент США зіткнувся з численними юридичними та фінансовими проблемами перед найдорожчою виборчою кампанією в історії країни.

У понеділок апеляційний суд Нью-Йорка вирішив, що Трамп може сплатити лише $175 млн від $464 млн за відстрочку виконання судового рішення про шахрайство. Він стверджував, що забезпечити заставу на повну суму є неможливим.

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Трампу дали 10 днів, щоб знайти кошти на облігації, проте стрибок цін на акції TMTG навряд чи допоможе вирішити це питання, оскільки угода про блокування перешкоджає йому продавати свої акції протягом шести місяців.

Колишній президент може звернутися до ради директорів, щоб скасувати блокування, але продаж пакета акцій призведе до падіння їхньої ціни.

Наразі ринкова оцінка компанії TMTG становить майже $12 млрд.

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Стрімке зростання цін на акції збагатило також трьох колишніх бізнес-партнерів Трампа, які раніше подавали судові позови, стверджуючи, що їхні частки TMTG були значно зменшені.

Патрік Орландо, бізнесмен з Майамі, який стоїть за DWAC, недавно подав до суду на компанію, вимагаючи більшу частку акцій. Його частка в TMTG тепер вартує понад $0,5млрд.

Частка Орландо включає 5,5 млн «акцій засновників», які він отримав за номінальну плату в $25 тис. Ці акції коштують понад $350 млн, тоді як його загальний пакет акцій становить приблизно $530 млн.

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Вес Мосс та Енді Літинський, колишні учасники реаліті-шоу Трампа «Учень», володіють акціями на суму близько $436 млн.

Також зростання цін акцій приносить прибуток колишнім урядовцям, зокрема Девіну Нунесу, союзнику Трампа і колишньому конгресмену, який залишив посаду у 2022 році і став генеральним директором TMTG. Він володіє акціями на суму $8 млн.

ТМТГ ніколи не приносила прибутку. Компанія, яка керує Truth Social і планує запустити стрімінговий сервіс наступного року, зазнала збитків на суму $49 млн за перші дев’ять місяців 2023 року і заробила $3,4 млн доходу.

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