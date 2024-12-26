Минулого місяця в Україні зросла кількість пенсіонерів: у яких регіонах найбільше — Finance.ua

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Минулого місяця в Україні зросла кількість пенсіонерів: у яких регіонах найбільше

Казна та Політика
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Минулого місяця в Україні зросла кількість пенсіонерів: у яких регіонах найбільше
Минулого місяця в Україні зросла кількість пенсіонерів: у яких регіонах найбільше, Фото: freepik
У листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб, що на 10,5 тисяч більше, ніж місяць тому.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Регіони з найбільшою кількістю пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 876,0 тисяч осіб.
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У інших регіонах такі показники:
  • у Києві 745,6 тисяч пенсіонерів;
  • у Харківській області — 707,4 тисяч;
  • у Донецькій області — 617,4 тисяч;
  • у Львівській області — 669,3 тисяч осіб.
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,362 млн осіб.
Решта 1,991 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
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Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.
Минулого місяця в Україні зросла кількість пенсіонерів: у яких регіонах найбільше
Нагадаємо, українська влада планує впровадити пенсійну реформу, основним механізмом якої стане індексація пенсій.
До кінця березня 2025 року уряд подасть до Верховної Ради законопроєкт, який заборонятиме будь-які зміни пенсійної системипоза межами пенсійного законодавства.
За матеріалами:
РБК-Україна
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