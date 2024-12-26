Минулого місяця в Україні зросла кількість пенсіонерів: у яких регіонах найбільше — Finance.ua

Минулого місяця в Україні зросла кількість пенсіонерів: у яких регіонах найбільше
У листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб, що на 10,5 тисяч більше, ніж місяць тому.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Регіони з найбільшою кількістю пенсіонерів
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 876,0 тисяч осіб.
У інших регіонах такі показники:
- у Києві 745,6 тисяч пенсіонерів;
- у Харківській області — 707,4 тисяч;
- у Донецькій області — 617,4 тисяч;
- у Львівській області — 669,3 тисяч осіб.
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,362 млн осіб.
Решта 1,991 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.
Нагадаємо, українська влада планує впровадити пенсійну реформу, основним механізмом якої стане індексація пенсій.
До кінця березня 2025 року уряд подасть до Верховної Ради законопроєкт, який заборонятиме будь-які зміни пенсійної системипоза межами пенсійного законодавства.
Поділитися новиною