monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в “ПриватБанку” і “Ощадбанку” — Finance.ua

monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в “ПриватБанку” і “Ощадбанку”
Нещодавно monobank підвищив комісію за зняття готівки. Банк підвищив відсоток з 0,5% до 0,9%. Це рішення пов’язано з тим, що минулий тариф на зняття готівки не покривав витрати банку.
Українців зацікавило, чи й інші банки не збираються збільшувати комісію за зняття готівки.
Наприклад, керівництво «ПриватБанку» відповіло, що теперішні комісії та ліміти на зняття готівки підвищувати не планує. Тим паче, що державний банк має найбільшу мережу банкоматів та терміналів самообслуговування в країні.
Дмитро Мусієнко, керівник дирекції роздрібного бізнесу банку, додав, що вони намагаються забезпечувати безперебійну роботу банкоматів. Це попри те, що існують високі ризики для технічного персоналу, ризики втрати пристроїв та грошей, а також збільшення вартості палива та інших витрат.
Попит на зняття готівки під час війни тільки збільшився. Зараз клієнти банку мають змогу безкоштовно отримувати валюту, а от з кредитної картки комісія зняття готівки становить 1%.
Нагадуємо, що у фінансовій установі ви зможете зняти лише 20 тисяч гривень протягом трьох годин.
Інший державний банк «Ощадбанк» також не планує підвищувати тариф на зняття готівки. Банк також має одну з найбільших банкоматних мереж на ринку. Ощадбанк постійно інвестує в модернізацію та обслуговування системи.
Банк заспокоїв українців та запевнив, що проблем зі зняттям готівки його клієнти не матимуть.
З пенсійних карток громадяни зможуть зняти лише 10 тисяч гривень на місяць.
Для власників кредиток, які зніматимуть кошти у банкоматі іншого банку, діє вища комісія — 1,5% + 5 грн (проти 1% в банкоматі Ощадбанку).
Довідка Finance.ua:
- Мобільний банк monobank з 1 вересня 2022 підвищує комісію за зняття власних коштів в банкоматних мережах. Про це написаводин зі співзасновників monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі;
- в оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність. Цей розділ допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій;
- monobank з 1 серпня скасував пільгові тарифи для кредитних продуктів через підвищення облікової ставки.
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