monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в “ПриватБанку” і “Ощадбанку” — Finance.ua
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monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в “ПриватБанку” і “Ощадбанку”

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monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в “ПриватБанку” і “Ощадбанку”
Нещодавно monobank підвищив комісію за зняття готівки. Банк підвищив відсоток з 0,5% до 0,9%. Це рішення пов’язано з тим, що минулий тариф на зняття готівки не покривав витрати банку.
Українців зацікавило, чи й інші банки не збираються збільшувати комісію за зняття готівки.
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Наприклад, керівництво «ПриватБанку» відповіло, що теперішні комісії та ліміти на зняття готівки підвищувати не планує. Тим паче, що державний банк має найбільшу мережу банкоматів та терміналів самообслуговування в країні.
Дмитро Мусієнко, керівник дирекції роздрібного бізнесу банку, додав, що вони намагаються забезпечувати безперебійну роботу банкоматів. Це попри те, що існують високі ризики для технічного персоналу, ризики втрати пристроїв та грошей, а також збільшення вартості палива та інших витрат.
Попит на зняття готівки під час війни тільки збільшився. Зараз клієнти банку мають змогу безкоштовно отримувати валюту, а от з кредитної картки комісія зняття готівки становить 1%.
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Нагадуємо, що у фінансовій установі ви зможете зняти лише 20 тисяч гривень протягом трьох годин.
Інший державний банк «Ощадбанк» також не планує підвищувати тариф на зняття готівки. Банк також має одну з найбільших банкоматних мереж на ринку. Ощадбанк постійно інвестує в модернізацію та обслуговування системи.
Банк заспокоїв українців та запевнив, що проблем зі зняттям готівки його клієнти не матимуть.
З пенсійних карток громадяни зможуть зняти лише 10 тисяч гривень на місяць.
Для власників кредиток, які зніматимуть кошти у банкоматі іншого банку, діє вища комісія — 1,5% + 5 грн (проти 1% в банкоматі Ощадбанку).

Довідка Finance.ua:

  • Мобільний банк monobank з 1 вересня 2022 підвищує комісію за зняття власних коштів в банкоматних мережах. Про це написаводин зі співзасновників monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі;
  • в оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність. Цей розділ допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій;
  • monobank з 1 серпня скасував пільгові тарифи для кредитних продуктів через підвищення облікової ставки.
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За матеріалами:
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