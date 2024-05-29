Міжнародні банки повертають співробітників до офісів — Finance.ua

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Міжнародні банки повертають співробітників до офісів

Світ
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Міжнародні банки повертають співробітників до офісів
Міжнародні банки повертають співробітників до офісів
Банки Citigroup, HSBC Holdings і Barclays вимагають від більшої кількості співробітників з’являтися в офісах п’ять днів на тиждень, оскільки регуляторні зміни ускладнюють для Уолл-стріт дозвіл на роботу з дому.
Про це пише Bloomberg.
Citigroup вимагає, щоб близько 600 американських співробітників, які раніше мали право працювати віддалено, приїжджали до офісів компанії на повний робочий день.
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При цьому більшість співробітників можуть продовжувати працювати за гібридним графіком, працюючи до двох днів на тиждень за межами офісу.
В HSBC зміна правил зачіпає близько 530 співробітників у Нью-Йорку, приблизно половину штату місті, і банк обговорює з ними можливі варіанти.
Barclays вимагатиме від співробітників інвестиційного банкінгу по всьому світу проводити п’ять днів на тиждень в офісі або виїжджати на зустрічі з клієнтами, починаючи з 1 червня.
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Це рішення збігається з «новою регуляторною політикою», заявили в банку.
«Спільне перебування в офісі сприяє інноваціям, співпраці та зміцненню культури. Ми залишаємося прихильниками гнучкого графіку роботи і визнаємо, що бувають випадки, коли вам доведеться працювати з дому», — заявили керівники інвестиційного банкінгу Barclays.
Банки є одними з найбільш гнучких на Уолл-стріт і дозволяють співробітникам продовжувати працювати віддалено після пандемії.
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Проте зміни відбуваються на тлі того, що Управління з регулювання фінансової індустрії - головний наглядовий орган брокерської індустрії США — має намір відновити правила моніторингу робочих місць, що діяли до пандемії, протягом найближчих тижнів, пише Bloomberg.
За матеріалами:
Економічна Правда
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