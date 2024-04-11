Чи повернулися б до офісу працівники, якби роботодавець оплачував дорогу — опитування Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Чи повернулися б до офісу працівники, якби роботодавець оплачував дорогу — опитування

Повернення працівників до офісів — завдання із зірочкою. У США розв’язання цієї проблеми бачать через оплату дороги до офісу, але серед українців ситуація протилежна.

Про це свідчать результати опитування Work.ua.

«Працівники кажуть, що роботодавці мають платити за їхній проїзд, якщо хочуть, щоб вони повернулися в офіс. Якщо ви роботодавець, який намагається заманити своїх працівників назад до офісу, такі пільги як столи для пінг-понгу, безкоштовні закуски та модний декор навряд чи змінять ситуацію. Натомість подумайте про більш практичну вигоду — покрийте їхні витрати на дорогу», — про це пише Work.ua з посиланням на опитування Business Insider.

Скільки ресурсів витрачають працівники, щоб дістатися роботи

У 2023 році американці витрачали на дорогу в середньому 8 466 доларів на рік, або 700 доларів на місяць. У цю суму входять облік бензину, технічне обслуговування і страхування автомобіля та навіть втрачений дохід через згаяний час у дорозі. Це різке зростання, як порівняти з 2019 роком, коли середня річна вартість проїзду становила від 2 000 до 5 000 доларів, залежно від штату.

А що в Україні:

Інфографіка: Work.ua

Час поїздки на роботу й назад у деяких американських містах скоротився після пандемії через зменшення трафіку. Проте середня поїздка до офісу в один бік все ще становить приблизно 27 хвилин, повідомляє The New York Times. Це практично година на день, яку люди воліють використати з більшою користю.

Скільки часу витрачають українці щодня на поїздку до роботи та назад:

Інфографіка: Work.ua

Американців мотивує оплата проїзду до офісу, а от українців — не дуже

Приблизно 8 із 10 співробітників у США кажуть, що вони б охочіше повернулися до офісу, якби їхній роботодавець оплачував дорогу. Такий результат опитування серед 1 038 працівників, які наразі працюють віддалено.

Водночас в Україні протилежна статистика: лише для 3 із 10 респондентів оплата дороги до офісу є чинником мотивації працювати не віддалено.

Інфографіка: Work.ua

Нагадаємо, попри повномасштабну війну та умови, у яких працівники виконують свою роботу з різних куточків світу, окремі компанії наполягають на поверненні співробітників до офісів.

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