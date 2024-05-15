Мінсоцполітики впроваджує нові формати працевлаштування для вразливих категорій українців — Finance.ua

Мінсоцполітики впроваджує нові формати працевлаштування для вразливих категорій українців Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики впроваджує нові формати працевлаштування для вразливих категорій українців

Міністерство соціальної політики прагне створити рівні умови для всіх охочих працювати і окрему увагу звертає на підтримку вразливих категорій українців: осіб з інвалідністю, жінок та людей старшого віку.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

«Ми протягом війни втрачаємо людський капітал — наш потенціал на перемогу, відновлення, економічне зростання. Тому наша мета — створити рівні умови для всіх, хто бажає працювати, і окремо турботу та увагу ми звертаємо на ті категорії, яким на ринку праці складніше конкурувати, в першу чергу — на людей з інвалідністю», — сказала Жолнович.

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Мінсоцполітики підготувало проєкт закону № 5344-д, який запроваджує низку інструментів для заохочення роботодавців працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Наприклад, розширено субсидіювання облаштування робочих місць для людей з важкою інвалідністю, організована послуга соціального супроводу як для людини з обмеженими можливостями, так і для колективу, в який вона приходить працювати.

За словами радниці міністра соціальної політики України Олени Кульчицької, станом на сьогодні в Україні працевлаштовано трохи більше 450 тис. людей з інвалідністю із 2,7 млн. При цьому близько 1,5 млн мають третю групу інвалідності і не потребують особливих пристосувань робочих місць. Ухвалення ж зазначеного законопроєкту має ще більше заохочувати роботодавців для створення належних умов праці для цих громадян.

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Ще одним напрямком уваги міністерства є підтримка працевлаштування жінок.

«На жаль, сьогодні жінка в Україні обтяжена великою кількістю домашньої роботи, що ускладнює її можливість бути повноцінно задіяною на ринку праці. Тому ми додатково переглядаємо низку компенсаторів для жінок, зокрема, удосконалили послугу муніципальної няні, активно просуваємо питання створення денних центрів догляду для дітей з інвалідністю, інклюзивних садочків тощо», — додала Жолнович.

Окремий напрямок, якому в Мінсоцополітики наразі приділяють багато уваги, — це промоція активного довголіття.

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За словами міністра, українці віком від 50 років є потужним ресурсом, який може бути конкурентним на ринку праці. Для них сьогодні розробляють і впроваджують різноманітні навчальні курси, курси з перекваліфікації.

«Ці наші напрямки — це ті „сліпі зони“, в які я дуже раджу дивитися роботодавцям. Це той ресурс, який можна додатково залучати для відновлення нашої економіки», — зауважила Жолнович.

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