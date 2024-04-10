Мінреінтеграції пропонує запровадити єдиний облік для українських учнів за кордоном — Finance.ua

Мінреінтеграції пропонує запровадити єдиний облік для українських учнів за кордоном Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Мінреінтеграції пропонує запровадити єдиний облік для українських учнів за кордоном

В Україні можуть запровадити єдиний електронний реєстр для ведення особових справ учнів, які виїхали та навчаються за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У міністерстві зазначають, сьогодні, як приклад, багато учнів здобувають освіту або ж є екстернами «Міжнародної української школи». Особові справи для вступу до закладу можна надіслати поштою.

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«Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів», — додає пресслужба відомства.

Під час спеціальної наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук було запропоновано дозволити «Міжнародній українській школі» приймати особові справи в електронному вигляді. Зокрема й розробити відповідні роз’яснення.

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«Також було наголошено, що „МУШ“ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном», — відзначає пресслужба.

Нагадаємо, за кордоном наразі знаходиться велика кількість українських біженців. Серед них і молодь, якій найближчим часом необхідно буде вступати до університету. Для тих, хто прагне здобути вищу освіту за кордоном, важливо знати основні етапи підготовки до вступу та де шукати фінансову підтримку у вигляді грантів на навчання.

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