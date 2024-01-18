Міноборони розірвало останній контракт з компанією, пов’язаною з Гринкевичем — Finance.ua

Міноборони розірвало останній контракт з компанією, пов’язаною з Гринкевичем Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Міноборони розірвало останній контракт з компанією, пов’язаною з Гринкевичем

Міністерство оборони розірвало останній контракт з компаніями, пов’язаними із бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міноборони подало до ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Гринкевичем.

Читайте також Збитки на майже мільярд: ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом Гринкевича

ДБР отримало докази того, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії «Будівельна компанія Сітіград», «Трейд лайнс рітейл», «Будівельний альянс Монтажпроект» постачали Міноборони низькоякісні товари, що спричинило збитки на суму 934 млн грн.

Наприкінці 2023 року «Трейд лайнс рітейл» на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ.

«Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи „Трейд лайнс рітейлу“ для розірвання контракту», — додали в МОУ.

Читайте також У Міноборони виявили порушення на понад 10 млрд грн — Умєров

Для уникнення складнощів із харчовим забезпеченням 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Нагадаємо, 9 січня Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов’язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

У 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Читайте також Розтрата майже 950 млн грн держкоштів: експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони та виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тис доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонували за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.