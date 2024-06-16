Міністр охорони здоровʼя повідомив, скільки коштів потрібно на відновлення медичної системи — Finance.ua

Міністр охорони здоровʼя повідомив, скільки коштів потрібно на відновлення медичної системи Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Міністр охорони здоровʼя повідомив, скільки коштів потрібно на відновлення медичної системи, Фото: freepik

Для відновлення української медичної системи потрібно понад 14 млрд доларів у найближчі 10 років.

Про це розповів Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час панельної дискусії «Здоровʼя як передумова для відновлення: психічне здоровʼя, реабілітація та цифровий доступ до медичних послуг» у Берліні.

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«Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж 14 мільярдів доларів на найближчі 10 років. Однак Росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші „швидкі“, аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків», - зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Втрати медичної сфери від війни

За його словами, загальні втрати медичної сфери від війни колосальні — це щонайменше 17,8 мільярда доларів.

Він наголошує, для того, щоб українська медична система продовжувала функціонувати та розвиватись, підтримка міжнародних партнерів критично важлива.

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Міністр нагадав, що за понад 27 місяців внаслідок атак ворога було пошкоджено 1618 обʼєктів медзакладів та ще 214 зруйновані повністю й відновленню не підлягають.

Найбільших втрат зазнали медзаклади наступних областей:

Харківської;

Донецької;

Миколаївської;

Київської;

Чернігівської;

Дніпропетровської;

Херсонської;

Запорізької.

Нагадаємо, голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив , що для відновлення ТЕС та ГЕС в Україні знадобляться місяці й навіть роки.

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