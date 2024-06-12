Італія надасть Україні €140 мільйонів для відновлення інфраструктури — Finance.ua
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Італія надасть Україні €140 мільйонів для відновлення інфраструктури

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Італія надасть Україні €140 мільйонів для відновлення інфраструктури
Італія надасть Україні €140 мільйонів для відновлення інфраструктури
Уряд Італії готує пакет економічної допомоги Україні для відновлення інфраструктури на суму 140 мільйонів євро.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.
«Уряд Італії прийняв рішення надати (Україні — ред.) новий пакет, 140 мільйонів євро, на відновлення інфраструктури — залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування й інше», — сказав Таяні.
Він додав, що на конференції в Берліні планується підписати меморандуми між українською та італійською сторонами стосовно згаданих сфер та зауважив, що уряд Італії заохочує італійські компанії долучатись до відбудови України.
«Наші компанії готові інвестувати в Україну, і тут (на конференції. — Ред.) є велика делегація італійського бізнесу… Ми готові бути рівноправним партнером України і прагнемо, щоб Україна стала рівноправним партнером Європейського Союзу й частиною внутрішнього ринку ЄС», — зазначив топдипломат.
Окремо Таяні відмітив участь Італії у відбудові культурних об’єктів в Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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