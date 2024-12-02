Мінімальні зарплати в країнах Європи у 2025 році: чого очікувати — Finance.ua

Мінімальні зарплати в країнах Європи у 2025 році: чого очікувати Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Мінімальні зарплати в країнах Європи у 2025 році: чого очікувати

Прогноз щодо підвищення мінімальних зарплат у Європі у 2025 році свідчить про зростання, пов’язане з глобальною економічною ситуацією, інфляцією та політичними ініціативами. Всі ці фактори призведуть до підвищення рівня мінімальної зарплати в багатьох країнах Європи.

Finance.ua детально розглянув , на скільки збираються підвищувати мінімалку у кількох країнах Європи.

Франція

Прогноз щодо змін на 2025 рік залежить від інфляції та змін на ринку праці. Французький уряд щорічно переглядає розмір мінімальної зарплати, щоб врахувати рівень інфляції та зростання вартості життя. Якщо інфляція залишатиметься на високому рівні, можна очікувати, що мінімальна зарплата знову буде переглянута на користь зростання. Проте на цей час конкретні цифри щодо підвищення на 2025 рік ще не оголошені.

Німеччина

Від 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині до відрахувань податків за годину складе 12,82 євро (559,74 грн). Це підвищення порівняно з 12,41 євро у 2024 році є черговим кроком у серії регулярних змін мінімальної заробітної плати в Німеччині, що здійснюються відповідно до зростання вартості життя.

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Мінімальна заробітна плата в Німеччині у 2025 році встановлюється на основі рекомендацій Комісії з питань мінімальної зарплати, яка переглядає її кожні два роки. Така політика забезпечує своєчасне коригування зарплат відповідно до економічних змін, підтримуючи стабільність доходів громадян.

Детальніше про всі зміни мінімальної зарплати в Німеччині у 2025 році ми писали тут

Іспанія

У 2025 році в Іспанії очікується подальше підвищення мінімальної заробітної плати. Вже від лютого 2024 року мінімальна зарплата на місяць становить 1 134 євро (49 511,9 грн). Це збільшення відбулося на 54% порівняно з 2018 роком, і така динаміка підвищення продовжиться. Очікується, що у 2025 році уряд може здійснити нове збільшення мінімальної зарплати, оскільки є план досягти середньоєвропейських показників. Водночас прогнози щодо подальших кроків уряду говорять про те, що мінімальні зарплати можуть зрости ще на 4−5% залежно від економічної ситуації.

Польща

У 2025 році польська економіка продовжить відновлюватися після наслідків пандемії та війни в Україні, що вплинули на ринок праці. Прогнози свідчать про зростання заробітних плат, оскільки економіка адаптується до нових умов.

Від 1 січня 2025 року мінімальна зарплата за місяць становитиме 3 483,51 злотих (35 354,3 грн) після сплати всіх податків.

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Розрахунки мінімальної заробітної плати ведуться з урахуванням прогнозу рівня інфляції в наступному році. За оцінками експертів, в 2025 році інфляція становитиме 4,1%, тому мінімальну зарплату підвищать тільки один раз. Якби прогнозований рівень інфляції був вищим за 5%, мінімальну ставку підвищували б два рази.

Чехія

Мінімальна заробітна плата в Чехії у 2024 році становить 18 900 чеських крон. Прогнозується, що у 2025 році вона збільшиться до 20 600 крон (приблизно 870 євро або 36 тис. грн). Це збільшення є частиною стратегії уряду, спрямованої на забезпечення поступового підвищення зарплат до 2029 року, коли мінімальна зарплата має скласти близько 47% від середньої заробітної плати в країні. Це також відповідатиме політиці, спрямованій на підтримку економічної стабільності та покращення рівня життя.

Детальніше про мінімальні з.п. у Європі читайте у статті за посиланням.

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