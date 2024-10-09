Microsoft придбає OpenAI протягом трьох років — прогноз аналітиків 09.10.2024, 01:27 — Фондовий ринок

Microsoft придбає OpenAI протягом трьох років — прогноз аналітиків

Аналітична компанія CCS Insight прогнозує, що протягом трьох років OpenAI стикнеться з труднощами у залученні коштів, що змусить її продати свій бізнес корпорації Microsoft.

Про це пише Forbes.

CCS Insight стверджує, що зменшення інтересу до штучного інтелекту змусить компанії на кшталт OpenAI та Anthropic шукати інвесторів із «глибшими кишенями». Найімовірнішими претендентами на їх купівлю є Microsoft та Amazon.

«Ми вважаємо, що в галузі ШІ настане корекція, оскільки ажіотаж починає згасати», — зазначив головний аналітик CCS Insight Бен Вуд.

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Компанії зі сфери ШІ «почнуть замислюватися, чи варто їм продовжувати діяльність, оскільки інвестори можуть втратити інтерес, і стартапам буде важко підтримувати фінансування для подальших інновацій», додав Вуд.

Хоча аналітик визнає, що на сьогодні OpenAI без проблем залучає кошти, він прогнозує, що ситуація може змінитися протягом кількох років. «Ми говоримо про можливе поглинання 2027 року, тому це досить віддалена перспектива», — пояснив він. OpenAI є ключовим партнером для Microsoft, адже її сервіси Copilot базуються на технології GPT від OpenAI. «Можливо, Microsoft визнає стратегічну важливість володіння OpenAI для повного контролю над її бізнесом у майбутньому», — сказав Вуд.

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Microsoft раніше вже пов’язували з можливим поглинанням OpenAI, особливо в листопаді 2023 року, коли криза в керівництві OpenAI призвела до короткочасного звільнення CEO Сема Альтмана та його переходу до Microsoft. Ця ситуація швидко вирішилася, коли Альтман повернувся в OpenAI після протестів співробітників компанії. Але через залежність Microsoft від OpenAI у сфері штучного інтелекту, Microsoft може вирішити зробити крок, коли ажіотаж навколо ШІ зменшиться, вважають у CCS Insight.

«Для підтримки конкурентоспроможності та забезпечення подальшого розвитку ШІ потрібні величезні суми грошей, що може підштовхнути ключових гравців до більш активної участі», — додав Вуд.

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Хоча Nvidia, один із головних бенефіціарів буму ШІ, спостерігала стрімке зростання своїх акцій із початку 2023 року, CCS Insight прогнозує, що домінування компанії може завершитися.

За словами Вуда, платформа CUDA від Nvidia, яка забезпечує роботу багатьох провідних ШІ-сервісів, поки що «є єдиним гравцем на ринку», але компанія вже відчуває труднощі із задоволенням попиту на свої чипи. «Проте настане момент, коли попит і пропозиція стануть більш збалансованими», — додав він.

Вуд також вважає, що open-source альтернативи CUDA та загальне уповільнення інвестицій у ШІ можуть послабити позиції Nvidia на ринку.

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