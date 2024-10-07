OpenAI заборонила інвесторам вкладатися в конкурентів — Finance.ua

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OpenAI заборонила інвесторам вкладатися в конкурентів

Фондовий ринок
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OpenAI заборонила інвесторам вкладатися в конкурентів
OpenAI заборонила інвесторам вкладатися в конкурентів
OpenAI отримала від інвесторів $6,6 млрд, але цього недостатньо. За словами джерел Reuters, творці ChatGPT просила їх не підтримувати п’ять компаній, які вона вважає своїми головними конкурентами.
До списку потрапили розробники великих мовних моделей, зокрема Anthropic, xAI Ілона Маска, а також Safe Superintelligence кофаундера OpenAI Іллі Суцкевера. Також серед небажаних компаній у бесідах стартапу з інвесторами згадували пошукову систему на базі ШІ Perplexity і корпоративну пошукову ШІ-платформу Glean.
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Очевидно, OpenAI планує нарощувати продажі своїх інструментів для компаній і звичайних користувачів, щоб у 2025 році досягти вельми сміливої мети з виручки в $11,6 млрд. План на цей рік — $3,7 млрд.
Таке прохання юридично ні до чого інвесторів не зобов’язує, але демонструє прагнення OpenAI заручитися ексклюзивною підтримкою своїх інвесторів на ринку з украй високою конкуренцією, на якому доступ до грошей критично важливий, зазначає Reuters.
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