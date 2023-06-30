Micron зафіксував чистий збиток, виручка компанії впала на 57% — Finance.ua
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Micron зафіксував чистий збиток, виручка компанії впала на 57%

Фондовий ринок
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Micron зафіксував чистий збиток, виручка компанії впала на 57%
Micron зафіксував чистий збиток, виручка компанії впала на 57%
Американський виробник чипів пам’яті Micron Technology (SPB: MU) зафіксував чистий збиток у третьому фінансовому кварталі на тлі 57% зниження виручки.
Як ідеться в прес-релізі компанії, її чистий збиток за підсумками кварталу, що завершився 1 червня, становив $1,9 млрд порівняно з чистим прибутком у $2,63 млрд за аналогічний період попереднього року. Експерти, опитані FactSet, у середньому прогнозували збиток Micron на рівні $1,87 млрд.
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Скоригований збиток становив $1,43 на акцію порівняно з прибутком у $2,59 на акцію роком раніше. Аналітики очікували більшого збитку без урахування разових факторів — $1,61 на акцію.
Квартальна виручка Micron зменшилася на $3,75 млрд з $8,64 млрд роком раніше за консенсус-прогнозу ринку в $3,65 млрд.
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Micron є одним зі світових лідерів на ринку чіпів пам’яті DRAM, що використовуються в персональних комп’ютерах і серверах, а також у сегменті флеш-пам'яті для смартфонів. Погіршення ринкової ситуації у зв’язку зі скороченням попиту на ПК і смартфони негативно позначається на показниках компанії в останні кілька кварталів.
«Ми вважаємо, що показники доходів галузі пройшли своє дно, і очікуємо збільшення рентабельності операцій завдяки поступовому відновленню балансу попиту і пропозиції на ринку», — заявив гендиректор Micron Санджай Мехротра.
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Він зазначив, що нещодавнє рішення Управління з питань кіберпростору КНР, яке заборонило китайським операторам критичної інформаційної інфраструктури купувати продукцію Micron, є серйозною проблемою для компанії, що позначається на її прогнозах і, ймовірно, сповільнить відновлення операцій.
Згідно з прогнозом Micron, у поточному кварталі її виручка складе $3,9 млрд плюс/мінус $200 млн (прогноз ринку — $3,88 млрд), скоригований збиток — $1,19 на акцію плюс/мінус $0,07.

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За матеріалами:
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