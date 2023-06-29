UBS готується скоротити більше половини співробітників Credit Suisse після поглинання банку — Finance.ua

UBS готується скоротити більше половини співробітників Credit Suisse після поглинання банку Сьогодні 04:48 — Фондовий ринок

UBS готується скоротити більше половини співробітників Credit Suisse після поглинання банку

Найбільший банк Швейцарії UBS Group планує скоротити більше половини штату Credit Suisse Group, що налічує 45 000 осіб.

Про це пише Bloomberg.

Скорочення робочих місць розпочнуться у липні, ще два раунди звільнень заплановані на осінь.

Очікується, що банкіри, трейдери та допоміжний персонал в інвестиційному банку Credit Suisse у Лондоні, Нью-Йорку та в деяких частинах Азії потраплять під скорочення, причому майже всі види діяльності перебувають під загрозою, кажуть джерела.

Співробітникам сказали очікувати три раунди скорочень цього року, перший очікується до кінця липня, а ще два — попередньо заплановані на вересень та жовтень.

UBS, чия загальна чисельність персоналу на момент закриття угоди збільшилася приблизно до 120 000 осіб, заявила, що має намір найближчими роками заощадити близько $6 млрд на витратах на персонал.

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Два джерела заявили, що UBS має намір зрештою скоротити загальну чисельність персоналу приблизно на 30%, або на 35 000 осіб. Це загалом відповідає загальним скороченням приблизно на 30 000, згідно з оцінкою аналітиків Redburn у звіті UBS за цей місяць.

Звільнення персоналу швейцарського кредитора різко посилить і без того несприятливий рік для робочих місць у фінансовому секторі в усьому світі після того, як інвестиційні банки Уолл-Стріт, включаючи Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc. оголосили про скорочення тисяч співробітників.

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Стосовно швейцарського внутрішнього бізнесу Credit Suisse, UBS планує ухвалити рішення у третьому кварталі про те, чи буде він повністю інтегрувати його зі своїм власним швейцарським підрозділом, чи шукати інший варіант, наприклад, виділити його, чи публічно розмістити на біржі.

Загалом, за словами одного джерела, у разі злиття двох швейцарських підрозділів буде ліквідовано до 10 000 робочих місць. Близько 30% сукупного персоналу банку знаходиться у Швейцарії.

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