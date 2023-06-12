UBS оголосив про завершення поглинання колишнього конкурента Credit Suisse — Finance.ua

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UBS оголосив про завершення поглинання колишнього конкурента Credit Suisse

Фондовий ринок
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UBS оголосив про завершення поглинання колишнього конкурента Credit Suisse
UBS оголосив про завершення поглинання колишнього конкурента Credit Suisse
UBS Group завершила угоду з придбання колишнього конкурента Credit Suisse, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.
Про це пише Bloomberg.
Швейцарський банк оголосив про закриття угоди у відкритому листі, який опубліковано в місцевих і міжнародних газетах у понеділок, 12 червня.
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Процес поглинання продовжувався більше двох місяців. Минулого тижня UBS завершив переговори з урядом Швейцарії щодо гарантій на 9 млрд швейцарських франків ($10 млрд) від потенційних втрат активів Credit Suisse.
Ця угода забезпечує UBS несподіваний прибуток у десятки мільярдів доларів і починає період складної інтеграції, який, ймовірно, призведе до скорочення тисяч робочих місць, зазначає агентство.
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Перед головним виконавчим директором UBS Серджіо Ермотті тепер стоїть завдання об'єднати два банки, що дуже схожі, і вирішити, від яких видів діяльності відмовитися.
Нагадаємо, UBS був змушений поспіхом купити конкурента Credit Suisse у межах угоди, якої він не прагнув. Глобальна банківська криза погіршила становище Credit Suisse і спонукала владу вжити негайних заходів.
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Другий за величиною банк Швейцарії, який веде свою історію з 1856-го, за останні кілька років постраждав від низки скандалів, зміни керівництва та юридичних проблем. 14 березня Credit Suisse опублікував звіт за 2022 рік, у якому йдеться про те, що банк виявив «значні недоліки» у контролі за фінансовою звітністю.
19 березня стало відомо про поглинання Credit Suisse банком UBS. Загальна вартість операції становила 3 млрд франків ($3,23 млрд).

Банкопад у США та світі: чи чекати на нову фінансову кризу

За матеріалами:
Forbes.ua
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