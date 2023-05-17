UBS оцінив втрати від поглинання Credit Suisse в 17 мільярдів доларів — Finance.ua

UBS оцінив втрати від поглинання Credit Suisse в 17 мільярдів доларів Сьогодні 17:17 — Фондовий ринок

UBS оцінив втрати від поглинання Credit Suisse в 17 мільярдів доларів

Група UBS очікує фінансовий збиток в розмірі близько 17 мільярдів доларів від поглинання Credit Suisse.

Про це банк заявив у регулятивній презентації, повідомляє Reuters.

UBS оцінює негативний вплив коригування справедливої вартості активів і зобов’язань об'єднаної групи в 13 млрд дол. А також прогнозує витрати в 4 млрд дол. на потенційні судові процеси і регуляторні витрати, пов’язані із відтоком.

Однак UBS також підрахував, що купівля Credit Suisse за частку її балансової вартості зафіксує одноразовий прибуток від так званого «негативного гудвілу» в розмірі 34,8 млрд дол.

Фінансова подушка допоможе погасити потенційні збитки та може призвести до збільшення прибутку кредитора у другому кварталі, якщо UBS закриє операцію наступного місяця, як було заплановано.

У UBS заявили, що оцінки є попередніми, і цифри можуть істотно змінитися пізніше.

«У фінансовій інформації відсутня оцінка резервів на реструктуризацію, оскільки вони будуть зарезервовані після закриття угоди», — зазначив у примітці аналітик Vontobel Андреас Вендітті.

Аналітики Jefferies підрахували, що витрати на реструктуризацію, забезпечення судових процесів і заплановане згортання непрофільного підрозділу можуть скласти 28 млрд дол.

Нагадаємо, швейцарський холдинг UBS розглядає варіанти продажу банку Credit Suisse, включаючи потенційне збереження інвестиційно-банківських операцій цього підрозділу при продажу решти.

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Поглинання банком UBS свого конкурента Credit Suisse спричинить скорочення 30% співробітників. Реалізація планів зі звільнення до 36 тис співробітників стане найбільшим у світі скороченням персоналу за останні шість місяців.

Генеральна прокуратура Швейцарії розпочала розслідування для збору інформації про потенційні злочини, які могли мати місце навколо поглинання UBS Group кризового банку Credit Suisse.

Економічна Правда За матеріалами:

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