Топ-менеджери Credit Suisse таємно виписували собі гігантські бонуси - ЗМІ — Finance.ua

Топ-менеджери Credit Suisse таємно виписували собі гігантські бонуси - ЗМІ Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

Керівництво Credit Suisse роками виписувало собі величезні бонуси, які не відображалися у звітах компанії.

Топ-менеджери Credit Suisse протягом багатьох років таємно виписували собі гігантські бонуси.

Про це пише газета Sonntags Zeitung

Загальна сума виплат топменеджерам кредитної установи Credit Suisse може сягати мільярда швейцарських франків (трохи понад 1 млрд євро).

Як пише Sonntags Zeitung, що передбачувана схема розподілу бонусів походить від 2008 року. Зокрема, видання з посиланням на інформацію з внутрішніх зборів співробітників відзначає два платежі по 50 мільйонів швейцарських франків ($56,12 млн) лише за 2019 рік.

Платежі надходили членам підрозділу управління активами банку, і більшість із них не фігурують у річних звітах компанії.

За даними видання, виплати відбувалися навіть після того, як Федеральна рада ухвалила рішення скасувати або скоротити бонуси керівників банку.

Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився в складному становищі. Ціна угоди склала 3 млрд швейцарських франків ($3,24 млрд). Внаслідок цього власники високоприбуткових облігацій втратять $17 млрд.

Про можливість поглинання було оголошено ще 2020 року. З того часу Credit Suisse пережив низку проблем. Так, у лютому 2022 року центр дослідження корупції та організованої злочинності опублікував розслідування про клієнтів банку, засноване на витоку даних про їхні банківські рахунки. Вже за місяць представники Конгресу США розпочали перевірку дотримання Credit Suisse Group санкцій, накладених у зв’язку із вторгненням росії до України.

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