Ринкова вартість акцій Apple досягла рекорду — Finance.ua

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Ринкова вартість акцій Apple досягла рекорду

Фондовий ринок
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Ринкова вартість акцій Apple досягла рекорду
Ринкова вартість акцій Apple досягла рекорду
У середу, 28 червня, акції американської корпорації Apple піднялися до рекордного рівня за день, і вперше їхня ринкова капіталізація склала майже 3 трильйони доларів.
Про це пише видання Reuters.
Акції виробника iPhone зросли на 1% до $189,90, що є найвищим показником за всю історію. Згідно з даними Refinitiv, ринкова вартість виробника iPhone на фондовому ринку склала 2,97 трильйона доларів.
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Нещодавнє зростання акцій Apple перевищило прогнози аналітиків щодо майбутніх прибутків компанії. Згідно з даними Refinitiv, акції зараз торгуються приблизно в 29 разів вище очікуваного прибутку, що є найвищим показником з лютого 2022 року.
Згідно з повідомленням, приріст акцій найдорожчої компанії світу відбувся внаслідок успішного відновлення кількох технологічних гігантів Уолл-Стріт, підкріпленого передбаченнями, що Федеральна Резервна Система наближається до завершення своєї політики підвищення процентних ставок, а також оптимізму стосовно потенціалу штучного інтелекту.
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Крім того, повідомляється, що останній квартальний звіт Apple у травні показав падіння доходу та прибутку, але все одно перевершив очікування аналітиків. Разом зі стабільним досвідом викупу акцій ці фінансові результати зміцнили його репутацію серед інвесторів як безпечного інвестування в часи глобальної економічної невизначеності.
Наближення вартості Apple до рубежу в 3 трильйони доларів відбулося 5 червня, після презентації гарнітури доповненої реальності. Експерти вважають її найризикованішим проєктом з моменту появи iPhone більше десяти років тому.

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