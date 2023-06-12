На компанії Apple та Amazon подали до суду через завищені ціни на iPhone та iPad — Finance.ua

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На компанії Apple та Amazon подали до суду через завищені ціни на iPhone та iPad

Фондовий ринок
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На компанії Apple та Amazon подали до суду через завищені ціни на iPhone та iPad
На компанії Apple та Amazon подали до суду через завищені ціни на iPhone та iPad
Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad.
Про це повідомляє Reuters.
Позов, поданий у листопаді 2022 року, є одним із кількох приватних і державних, які оскаржують цінову практику Amazon в Інтернеті.
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У своєму рішенні окружний суддя США Джон Коугенур відхилив пропозиції Apple і Amazon про скасування колективного позову проти них на різних правових підставах. Це рішення означає, що справа перейде до збору доказів та інших досудових проваджень.
Адвокат позивачів Стів Берман назвав рішення суду великою перемогою для споживачів продукції Apple.
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Також, жителі Сполучених Штатів Америки, які купували нові iPhone та iPad на Amazon, подали колективний позов у якому стверджують, що угода між Amazon і Apple, яка була укладена в 2019 році обмежила кількість конкурентних посередників і порушила антимонопольні положення.
У позові йдеться, що Apple погодилася надати Amazon знижку на свою продукцію, якщо Amazon зменшить кількість реселерів Apple на своєму ринку.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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