Монополія на яблука: Apple змушує 111-річну швейцарську компанію змінити логотип — Finance.ua

Монополія на яблука: Apple змушує 111-річну швейцарську компанію змінити логотип Сьогодні 18:36

Монополія на яблука: Apple змушує 111-річну швейцарську компанію змінити логотип

Apple відома своєю агресивною політикою щодо товарних знаків та інтелектуальної власності, але її новий судовий позов перевершує попередні спроби. Компанія подала до суду на Fruit Union Suisse, 111-річну швейцарську компанію, логотип якої виконаний у вигляді червоного яблука з білим хрестом, стилізованим під швейцарський прапор.

«Нам важко це зрозуміти, бо вони не намагаються захистити своє надкушене яблуко. Їхня мета полягає в тому, щоб володіти правами на справжнє яблуко, що для нас є чимось універсальним. Це має бути безплатно для усіх. Ми стурбовані тим, що будь-яке візуальне подання яблука потенційно може бути оскаржено. Це було б дуже, дуже велике обмеження для нас. Теоретично це означає вихід на слизький ґрунт щоразу, коли ми рекламуємо яблуко», — керівник Fruit Union Suisse Джиммі Марієтоз.

Це не перша подібна спроба Apple у Швейцарії. За даними Швейцарського інституту інтелектуальної власності, компанія подала заявку проти чорно-білого зображення яблука сорту Гренні Сміт. Вона була частково схвалена швейцарською владою минулого року, але при цьому зазначено, що зображення загального характеру, такі як малюнки яблук, є суспільним надбанням. Проте Apple подала апеляцію і на це рішення у квітні 2023 року.

У 2010 році Apple змусила невелике швейцарське об'єднання бакалійників підписати позасудову угоду, в якій йшлося про те, що вони ніколи не додадуть сліду від укусу на свій логотип у вигляді яблука. Однак не всі рішення були на користь компанії. У 2012 році Apple була змушена заплатити близько $20 млн Швейцарській федеральній залізниці після того, як було доведено, що Apple скопіювала дизайн швейцарського залізничного годинника.

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Apple подавала аналогічні позови в Японії, Туреччині, Ізраїлі та Вірменії. Зростає кількість технологічних компаній, які намагаються зареєструвати прості слова та зображення, які мають бути загальнодоступними та безплатними для використання. Інші бренди також використовують загальні поняття як товарні знаки — Windows, Nest, Prime і т.д. Проте Apple перевершує багатьох: за даними Tech Transparency Project, Apple зареєструвала більше товарних знаків, ніж Microsoft, Facebook, Amazon та Google разом узяті.

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