Bacardi торік збільшив прибуток у росії втричі попри обіцянки піти з ринку — Finance.ua

Bacardi торік збільшив прибуток у росії втричі попри обіцянки піти з ринку Сьогодні 03:45 — Фондовий ринок

Bacardi торік збільшив прибуток у росії втричі попри обіцянки піти з ринку

Прибуток російської філії виробника алкоголю Bacardi минулого року зріс утричі, незважаючи на заяви компанії про те, що вона призупинить експорт алкоголю до росії та заморозить інвестиції у рекламу.

Про це пише The Bell.

У порівнянні з 2021 роком вартість основних засобів дочірньої компанії «Бакарді рус» зросла з 57 до 850 млн руб. Виручка філії збільшилася з 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистий прибуток зріс втричі — з 1,5 до майже 4,7 млрд руб.

Bacardi продовжує безпосередньо постачати свої бренди до росії через власну філію. Після 24 лютого «Бакарді рус» отримала чотири декларації відповідності на імпорт алкогольної продукції.

Читайте також Vitol та Gunvor продовжують купувати російські нафтопродукти, попри обіцянки зменшити торгівлю з рф

Відповідно до реєстру росалкогольрегулювання, з початку війни «Бакарді рус» зареєструвала 37 нових складських одиниць товару (SKU), включаючи вина та вермути Martini, роми Bacardi та Banks, горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire та цілу низку брендів шотландського віскі: Aberfeldy, Dewarʼs Craigellachie, Royal Brackla та Aultmore.

Комерційні витрати «Бакарді рус», незважаючи на плани зупинити просування, перевищили торік 6,7 млрд руб. Це лише трохи менше, ніж роком раніше (7,042 млрд). За даними галузевих медіа, компанія продовжує маркетингові інвестиції як у місцях вживання алкоголю, так і в ритейлі.

За даними видання, також бренди Bacardi можна знайти не лише на території росії, а й на окупованих територіях України. Найімовірніше, що туди алкоголь потрапляє через філії оптових компаній із Ростовської області чи Краснодарського краю. Наприклад, Bacardi є в наявності в бутіках «Конфетерра» у Донецьку та Луганську. У Криму «Мартіні» можна придбати у фірмових магазинах дистрибʼютора «Лудинг» та у бутіках Krasnikov Wine.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.