Vitol та Gunvor продовжують купувати російські нафтопродукти, попри обіцянки зменшити торгівлю з рф — Finance.ua

Vitol та Gunvor продовжують купувати російські нафтопродукти, попри обіцянки зменшити торгівлю з рф Сьогодні 05:34 — Енергетика

Vitol та Gunvor продовжують купувати російські нафтопродукти, попри обіцянки зменшити торгівлю з рф

Двоє найбільших у світі незалежних енерготрейдерів — Vitol і Gunvor — залишаються великими покупцями бензину й дизпального з росії більш ніж рік по тому, як пообіцяли різко скоротити свій бізнес із москвою після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times.

Аналіз даних про експорт російської митниці за перші чотири місяці 2023 року показує, що обидві компанії входили до десятки найбільших покупців нафтопродуктів, таких як бензин та дизельне пальне.

За даними FT, компанія Gunvor зі штаб-квартирою у Швейцарії була восьмим за величиною покупцем за вартістю, поставивши 1 млн т нафтопродуктів на суму майже $540 млн. Vitol, топменеджери якої сидять переважно у Лондоні та Женеві, був 10-м за величиною покупцем, відвантаживши близько 600 000 т на суму приблизно $400 млн.

Обидві компанії підтвердили, що є постійними покупцями російських нафтопродуктів, але заперечили точність даних. Загалом 50 компаній експортували нафтопродукти з росії на загальну суму $16 млрд за перші чотири місяці року.

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Проблема дотримання граничних цін у поєднанні з репутаційним ризиком у Європі, повʼязаним із продовженням торгівлі з росією, призвела до того, що багато європейських трейдерів повністю припинили роботу з російськими потоками.

Gunvor заявила, що її власні звіти показують, що за цей період вона придбала трохи більше ніж 700 000 т на суму близько $330 млн. У Vitol заявили, що митні декларації не відповідають її внутрішнім даним, але відмовилися надати їх.

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Митні звіти показують, що Gunvor та Vitol — єдині західні компанії, які досі входять до десятки найбільших покупців російської нафтопереробки. Інші вісім найбільших покупців є сумішшю трейдерів, контрольованих росією, і нещодавно створених компаній в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Гонконгу або Сінгапурі.

Очолює рейтинг Litasco, трейдинговий підрозділ російського «Лукойлу». Торік компанія перенесла більшу частину своїх операцій з Женеви до Дубаї і в період із січня до квітня продала російських нафтопродуктів на суму понад $3 млрд.

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