Казахстан заборонив ввезення авіапального з росії — Finance.ua

Казахстан заборонив ввезення авіапального з росії Сьогодні 19:30 — Енергетика

Казахстан заборонив ввезення авіапального з росії

Міністерство енергетики Казахстану надіслало листа до національної залізничної компанії «Казахстан темир жоли» КТЖ з вимогою введення конвенційної заборони на ввезення авіапалива з рф.

Про це повідомляє КазТАГ

Така заборона пов’язана із надлишком авіагасу на ринку країни і буде діяти до нормалізації ситуації.

Повідомляється, що надлишок пального з рф складає понад 25 тис. тонн на залізниці поблизу Алмати і понад 6 тис. тонн поблизу Астани.

В Міненерго країни зазначили, що за температури навколишнього середовища понад +20 створюється пожежонебезпечна ситуація на залізниці, тому надлишків гасу варто позбутися.

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Крім того, додали у відомстві, у зв’язку з відсутністю заявок на відвантаження від авіакомпаній та аеропортів є ризик затоварювання та зниження переробки НПЗ РК.

Окрім цього, залізничні оператори росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у бік російського чорноморського порту Тамань, через який відбуваються поставки зрідженого газу. На цей порт припадає близько 7,5% загального російського експорту LPG.

За офіційними даними, в січні-травні залізничні поставки зрідженого газу до порту Тамань від російських і казахстанських постачальників склали 192 тис тонн. За 2022 рік порт відвантажив 328 тис тонн російського та казахського LPG.

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