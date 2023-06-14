Казахстан заборонив ввезення авіапального з росії — Finance.ua

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Казахстан заборонив ввезення авіапального з росії

Енергетика
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Казахстан заборонив ввезення авіапального з росії
Казахстан заборонив ввезення авіапального з росії
Міністерство енергетики Казахстану надіслало листа до національної залізничної компанії «Казахстан темир жоли» КТЖ з вимогою введення конвенційної заборони на ввезення авіапалива з рф.
Про це повідомляє КазТАГ.
Така заборона пов’язана із надлишком авіагасу на ринку країни і буде діяти до нормалізації ситуації.
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Повідомляється, що надлишок пального з рф складає понад 25 тис. тонн на залізниці поблизу Алмати і понад 6 тис. тонн поблизу Астани.
В Міненерго країни зазначили, що за температури навколишнього середовища понад +20 створюється пожежонебезпечна ситуація на залізниці, тому надлишків гасу варто позбутися.
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Крім того, додали у відомстві, у зв’язку з відсутністю заявок на відвантаження від авіакомпаній та аеропортів є ризик затоварювання та зниження переробки НПЗ РК.
Окрім цього, залізничні оператори росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у бік російського чорноморського порту Тамань, через який відбуваються поставки зрідженого газу. На цей порт припадає близько 7,5% загального російського експорту LPG.
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За офіційними даними, в січні-травні залізничні поставки зрідженого газу до порту Тамань від російських і казахстанських постачальників склали 192 тис тонн. За 2022 рік порт відвантажив 328 тис тонн російського та казахського LPG.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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