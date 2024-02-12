Mercedes та Stellantis Battery готуються залучити 4,4 млрд євро для зміцнення своїх позицій на ринку ЄС — Finance.ua

Mercedes та Stellantis Battery готуються залучити 4,4 млрд євро для зміцнення своїх позицій на ринку ЄС Сьогодні 05:08 — Фондовий ринок

Mercedes та Stellantis Battery готуються залучити 4,4 млрд євро для зміцнення своїх позицій на ринку ЄС

Спільне підприємство з виробництва акумуляторів для електромобілів під керівництвом Stellantis NV і Mercedes-Benz Group AG близьке до залучення 4,4 млрд євро ($4,7 млрд) боргу для фінансування своєї експансії в Європі.

Про це пише Bloomberg.

Automotive Cells Company SE веде переговори з низкою банків і може оголосити про боргову угоду найближчими днями, пише видання. Немає впевненості, що угода буде досягнута.

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За даними Bloomberg, ACC використає ці гроші для розширення свого заводу у Франції та фінансування планів щодо аналогічних об'єктів у Німеччині та Італії. За їхніми словами, консорціум комерційних банків, таких, як BNP Paribas SA, і державних кредиторів, зокрема Bpifrance, може підтримати борговий пакет.

Заводи з виробництва акумуляторів мають ключове значення для зусиль Європи зі створення місцевого ланцюга постачання електромобілів, щоб конкурувати з домінуванням Азії. Автовиробники в регіоні намагаються забезпечити довгострокові постачання елементів живлення, оскільки вони переоснащують свої заводи для виробництва електромобілів.

Stellantis і Mercedes також планують поступово збільшувати свої частки в ACC, змінюючи частки третього спонсора підприємства, компанії Saft з TotalEnergies SE.

ACC планує інвестувати 7 млрд євро на ранніх стадіях свого розвитку, згідно з інформацією на сайті компанії. Компанія відкрила свій перший великий завод у травні минулого року в Дувріні, Франція, будує завод у німецькому Кайзерслаутерні та планує відкрити третій завод у Термолі, Італія.

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Тоді як розвиток клітинних заводів у Європі прискорюється, континент залишається залежним від постачань із Китаю. Після років експоненціального зростання темпи розвитку електромобілів останнім часом сповільнилися, що викликає занепокоєння щодо траєкторії переходу.

ACC конкурує з такими компаніями, як шведська Northvolt AB, виробником акумуляторів, співзасновниками якого є колишні керівники Tesla Inc. і який виграв контракти з Volkswagen AG та BMW AG.

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