Mercedes та Stellantis Battery готуються залучити 4,4 млрд євро для зміцнення своїх позицій на ринку ЄС — Finance.ua
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Mercedes та Stellantis Battery готуються залучити 4,4 млрд євро для зміцнення своїх позицій на ринку ЄС

Фондовий ринок
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Mercedes та Stellantis Battery готуються залучити 4,4 млрд євро для зміцнення своїх позицій на ринку ЄС
Mercedes та Stellantis Battery готуються залучити 4,4 млрд євро для зміцнення своїх позицій на ринку ЄС
Спільне підприємство з виробництва акумуляторів для електромобілів під керівництвом Stellantis NV і Mercedes-Benz Group AG близьке до залучення 4,4 млрд євро ($4,7 млрд) боргу для фінансування своєї експансії в Європі.
Про це пише Bloomberg.
Automotive Cells Company SE веде переговори з низкою банків і може оголосити про боргову угоду найближчими днями, пише видання. Немає впевненості, що угода буде досягнута.
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За даними Bloomberg, ACC використає ці гроші для розширення свого заводу у Франції та фінансування планів щодо аналогічних об'єктів у Німеччині та Італії. За їхніми словами, консорціум комерційних банків, таких, як BNP Paribas SA, і державних кредиторів, зокрема Bpifrance, може підтримати борговий пакет.
Заводи з виробництва акумуляторів мають ключове значення для зусиль Європи зі створення місцевого ланцюга постачання електромобілів, щоб конкурувати з домінуванням Азії. Автовиробники в регіоні намагаються забезпечити довгострокові постачання елементів живлення, оскільки вони переоснащують свої заводи для виробництва електромобілів.
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Stellantis і Mercedes також планують поступово збільшувати свої частки в ACC, змінюючи частки третього спонсора підприємства, компанії Saft з TotalEnergies SE.
ACC планує інвестувати 7 млрд євро на ранніх стадіях свого розвитку, згідно з інформацією на сайті компанії. Компанія відкрила свій перший великий завод у травні минулого року в Дувріні, Франція, будує завод у німецькому Кайзерслаутерні та планує відкрити третій завод у Термолі, Італія.
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Тоді як розвиток клітинних заводів у Європі прискорюється, континент залишається залежним від постачань із Китаю. Після років експоненціального зростання темпи розвитку електромобілів останнім часом сповільнилися, що викликає занепокоєння щодо траєкторії переходу.
ACC конкурує з такими компаніями, як шведська Northvolt AB, виробником акумуляторів, співзасновниками якого є колишні керівники Tesla Inc. і який виграв контракти з Volkswagen AG та BMW AG.
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