Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі бірюзові фари — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі бірюзові фари

Технології&Авто
24
Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі бірюзові фари
Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі бірюзові фари
Компанія Mercedes-Benz оголосила, що у 2024 році оснастить системою Drive Pilot дві моделі - EQS та S-Class. Вони матимуть спеціальні бірюзові фари.
Бірюзові світлодіоди не мають жодного відношення до тюнінгу. Ідея їх застосування полягає в тому, щоб ефективно інформувати інших учасників дорожнього руху про те, що автомобіль перебуває в режимі автопілота третього рівня, тобто коли водієві не потрібно зосереджуватися на керуванні.
Читайте також
Колір обраний не випадково — бірюзовий добре помітний здалеку та виділяється на фоні інших фар автомобіля. Це підтвердили результати проведених випробувань. Габаритні вогні цього кольору будуть інтегровані в передні та задні ліхтарі, а також в обидва зовнішні дзеркала. Завдяки цьому можна буде зрозуміти, їде машина в автоматизованому режимі чи ні.
«З розробкою автоматизованих габаритних вогнів Mercedes-Benz знову встановлює стандарти в галузі. Ми є першим виробником автомобілів у світі, який отримав такі дозволи в Сполучених Штатах, зокрема в Каліфорнії та Неваді. Чим більше автоматизованих транспортних засобів на дорозі, тим важливішим стає зв’язок і взаємодія між транспортним засобом і його оточенням», — сказав Маркус Шефер, член правління Mercedes-Benz.
Наразі ні в Європі, ні в США чи Китаї немає конкретних правил використання таких габаритних вогнів у серійних автомобілях. Представники Mercedes-Benz сподіваються, що саме бірюзовий колір згодом стане стандартом в галузі для автомобілів з автопілотом.
За матеріалами: https://www.avtomir.ua/
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.