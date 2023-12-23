Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі бірюзові фари — Finance.ua

Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі бірюзові фари Сьогодні 04:32 — Технології&Авто

Mercedes-Benz встановлюватиме на свої автомобілі бірюзові фари

Компанія Mercedes-Benz оголосила, що у 2024 році оснастить системою Drive Pilot дві моделі - EQS та S-Class. Вони матимуть спеціальні бірюзові фари.

Бірюзові світлодіоди не мають жодного відношення до тюнінгу. Ідея їх застосування полягає в тому, щоб ефективно інформувати інших учасників дорожнього руху про те, що автомобіль перебуває в режимі автопілота третього рівня, тобто коли водієві не потрібно зосереджуватися на керуванні.

Колір обраний не випадково — бірюзовий добре помітний здалеку та виділяється на фоні інших фар автомобіля. Це підтвердили результати проведених випробувань. Габаритні вогні цього кольору будуть інтегровані в передні та задні ліхтарі, а також в обидва зовнішні дзеркала. Завдяки цьому можна буде зрозуміти, їде машина в автоматизованому режимі чи ні.

«З розробкою автоматизованих габаритних вогнів Mercedes-Benz знову встановлює стандарти в галузі. Ми є першим виробником автомобілів у світі, який отримав такі дозволи в Сполучених Штатах, зокрема в Каліфорнії та Неваді. Чим більше автоматизованих транспортних засобів на дорозі, тим важливішим стає зв’язок і взаємодія між транспортним засобом і його оточенням», — сказав Маркус Шефер, член правління Mercedes-Benz.

Наразі ні в Європі, ні в США чи Китаї немає конкретних правил використання таких габаритних вогнів у серійних автомобілях. Представники Mercedes-Benz сподіваються, що саме бірюзовий колір згодом стане стандартом в галузі для автомобілів з автопілотом.

За матеріалами: https://www.avtomir.ua/

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