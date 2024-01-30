Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї — Finance.ua

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Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї

Технології&Авто
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Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї
Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї
Автомобільна компанія Mercedes-Benz оголосила, що спробує свої сили й у сфері нерухомості. Спільно з відомим еміратським забудовником Binghatti, автомобільний бренд презентував свій перший об'єкт нерухомості - житловий будинок Mercedes-Benz Places, який будується в Дубаї (ОАЕ).
Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.
«Ласкаво просимо до Mercedes-Benz Places в Дубаї. Ми раді анонсувати наш новий бренд нерухомості, де дизайн зустрічається з інноваціями, щоб сформувати лаконічний та елегантний профіль у небосхилі Дубаю. Mercedes-Benz Places в Дубаї характеризуються виразним еліптичним екстер'єром, який нагадує лінії багатьох ультрасучасних автомобілів», — йдеться у публікації.
Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї
Mercedes-Benz Places буде житловим будинком, вартість квартир в якому буде починатися з позначки у $10 мільйонів доларів.
Генеральний директор Binghatti Properties Мухаммад БінГатті повідомив, що будівництво вже розпочалося і має бути завершено в четвертому кварталі 2026 року.
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«Наша команда архітекторів та дизайнерів інтер'єру працювала з творчою командою та дизайнерами Mercedes-Benz протягом кількох місяців над дизайном проєкту», — розповів він.
Також Мухаммад БінГатті повідомив, що, відповідно до зобов’язань забудовника щодо сталого розвитку, задня частина будівлі вироблятиме електроенергію для живлення зарядних станцій електромобілів всередині.
За матеріалами:
Autogeek
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