Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї — Finance.ua

Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї 30.01.2024, 00:32 — Технології&Авто

Mercedes-Benz почне торгувати нерухомістю в Дубаї

Автомобільна компанія Mercedes-Benz оголосила, що спробує свої сили й у сфері нерухомості. Спільно з відомим еміратським забудовником Binghatti, автомобільний бренд презентував свій перший об'єкт нерухомості - житловий будинок Mercedes-Benz Places, який будується в Дубаї (ОАЕ).

Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram

«Ласкаво просимо до Mercedes-Benz Places в Дубаї. Ми раді анонсувати наш новий бренд нерухомості, де дизайн зустрічається з інноваціями, щоб сформувати лаконічний та елегантний профіль у небосхилі Дубаю. Mercedes-Benz Places в Дубаї характеризуються виразним еліптичним екстер'єром, який нагадує лінії багатьох ультрасучасних автомобілів», — йдеться у публікації.

Mercedes-Benz Places буде житловим будинком, вартість квартир в якому буде починатися з позначки у $10 мільйонів доларів.

Генеральний директор Binghatti Properties Мухаммад БінГатті повідомив, що будівництво вже розпочалося і має бути завершено в четвертому кварталі 2026 року.

«Наша команда архітекторів та дизайнерів інтер'єру працювала з творчою командою та дизайнерами Mercedes-Benz протягом кількох місяців над дизайном проєкту», — розповів він.

Також Мухаммад БінГатті повідомив, що, відповідно до зобов’язань забудовника щодо сталого розвитку, задня частина будівлі вироблятиме електроенергію для живлення зарядних станцій електромобілів всередині.

Autogeek За матеріалами:

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