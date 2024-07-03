Майже половина водіїв електромобілів шкодують про свою покупку, — дослідження Сьогодні 22:46 — Технології&Авто

Майже половина водіїв електромобілів шкодують про свою покупку, — дослідження

Майже половина перших американських користувачів електромобілів планує повернутися до бензинових автомобілів під час наступної покупки нового авто.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження, проведеного McKinsey Mobility Consumer Pulse. Його результати публікує The U.S.Sun

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 37 000 водіїв. Понад 46% респондентів-власників електромобілів у США сказали, що наступного разу вони «дуже» ймовірно куплять автомобіль на традиційному пальному. В Австралії ж понад 49% власників електромобілів заявили, що повернуться до двигунів внутрішнього згоряння.

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«Водночас у середньому набагато менше респондентів відповіли, що, ймовірно, повернуться на заправку. Лише 29% водіїв електромобілів у всьому світі сказали, що вони б залишили електромобіль. У Японії лише 13% власників електромобілів сказали, що повернуться назад», — ідеться у статті.

У всьому світі водії мали три основні претензії до своїх електрифікованих транспортних засобів: понад 30% респондентів сказали, що зарядної інфраструктури недостатньо, загальна вартість автомобіля була занадто високою, і що було надто важко їздити на електромобілі на великі відстані.

«Однак новий прогрес в американській інфраструктурі, ймовірно, розвіє побоювання громадськості щодо тарифікації. Минулого року Tesla погодилася відкрити свою мережу Supercharger для більшості інших брендів електромобілів на американському ринку. Мережа Supercharger є найбільшою мережею зарядних станцій для електромобілів у США», — пише видання.

При цьому кілька автомобільних компаній, у тому числі Ford і Rivian, запропонували безкоштовні зарядні адаптери, які дозволяють власникам електромобілів підключатися до станції. Інші компанії, такі як Honda, Toyota, Hyundai і VW, також запустять зарядні станції Tesla наприкінці 2024 року або на початку 2025 року.

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«Клієнти відреагували на надію на ринку електромобілів. У квітні 2024 року в США була зареєстрована рекордна кількість (проданих) електромобілів після місяців падіння продажів. Тим часом компанії вдвічі скорочують інвестиції в електрифікацію», — резюмують автори.

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УНІАН За матеріалами:

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