Як вплине дорожча електроенергія на утримання електромобілів (інфографіка) — Finance.ua

Як вплине дорожча електроенергія на утримання електромобілів (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Як вплине дорожча електроенергія на утримання електромобілів (інфографіка)

Більшість українських власників електромобілів заряджають їх вдома (або біля будинку, в гаражі тощо), й значно рідше користуються зарядними станціями з загальним доступом — переважно при дальніх поїздках, перебуванні в іншому місті чи за термінової потреби швидко зарядити батарею автомобіля.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

Наразі немає абсолютно точної статистики щодо того, яка частина власників електромобілів заряджає їх виключно вдома, а скільки не мають власної точки підключення, яку можна було використати для поповнення запасу ходу машини. Однак з опитувань покупців, проведених раніше, відомо, що наявність можливості саме домашнього (нічного) заряджання було вирішальним фактором щодо купівлі електромобіля для понад 90% опитаних.

За попереднім тарифом це обходилося у майже 50 гривень. За новим — 80 грн (округлено). Якщо використовується двозонний лічильник електроенергії і заряджання відбувається у пільговий період (нічний), тоді кожна сума стає удвічі меншою.

Далі, для більшої наочності та кращого розуміння масштабу фактора економії при експлуатації електромобіля, порівняємо ціну його заряджання на платних швидкісних чарджерах (при 15 грн/кВт-год) та додамо витрати подібного автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, який споживає 10 л бензину ціною 55 грн/л на 100 км у міському циклі, або 12 літрів скрапленої пропан-бутанової суміші по 27 грн/л.

Отже, навіть після підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів (і навіть без урахування «нічного» тарифу) 80 грн/100 км залишаються найменшою витратою з усіх доступних варіантів для нашого умовно-середньостатистичного невеликого сімейного автомобіля, який експлуатується переважно в місті.

А при використанні двозонного лічильника і заряджанні вночі витрати на 100 км складають суму, рівну ціні одного стакана «американо».

Тому зміна тарифу на електроенергію не матиме істотного впливу на ринок електромобілів, оскільки цей вид енергії й досі залишається найдоступнішим у порівнянні з усіма іншими.

Довідка Finance.ua:

Впродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром. Це на 8% більше, в порівнянні з травнем 2023 року. З цієї кількості: нових — 697 од. (+16%); вживаних — 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 79%.

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