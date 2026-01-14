0 800 307 555
Маск зробив Starlink для Ірану безкоштовним

Світ
27
Маск зробив Starlink для Ірану безкоштовним
Маск зробив Starlink для Ірану безкоштовним
Компанія Ілона Маска SpaseX тепер пропонує безкоштовний доступ до Starlink в Ірані на тлі смертоносних протестів і багатоденного вимкнення світла.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Ахмада Ахмадіана, виконавчого директора американської організації Holistic Resilience, яка працює з іранцями над забезпеченням безпечного доступу в інтернет, компанія SpaceX скасувала абонентську плату за Starlink в Ірані. Таким чином власники терміналів можуть користуватися послугою безкоштовно.
Джерело, знайоме з діяльністю Starlink, теж підтвердило безкоштовність послуги.
Хоч термінали Starlink і заборонені в Ірані, але багато з них, незважаючи на ризик, були переправлені контрабандою через кордон країни. Ахмадіан у телефонному інтерв’ю з Bloomberg оцінив, що в Ірані понад 50 тисяч таких пристроїв.
За словами Аміра Рашиді, директора з цифрових прав правозахисної організації Miaan Group, іранські військові працюють над придушенням сигналу Starlink і вистежують користувачів.
Зокрема, у вівторок іранський державний телеканал IRIB News повідомив, що влада вилучила «велику партію електронного устаткування, що використовується для шпигунства і саботажу», включно з пристроями, які на відеозаписі виглядають як термінали Starlink.
Bloomberg зазначає, що Рашиді теж підтвердив безкоштовний доступ до послуг Starlink в Ірані.
За даними NetBlocks, організації, що відстежує стан інтернет-з'єднання, загальнонаціональне відключення інтернету в Ірані триває вже п’ять днів, позбавивши мільйони людей доступу до онлайн-послуг.
Раніше ми повідомляли, що Starlink переводить тисячі супутників на нижчі орбіти.
За матеріалами:
УНІАН
