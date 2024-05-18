Маск повідомив, коли відбудеться четвертий запуск космічного корабля Starship — Finance.ua
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Маск повідомив, коли відбудеться четвертий запуск космічного корабля Starship

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Маск повідомив, коли відбудеться четвертий запуск космічного корабля Starship
Маск повідомив, коли відбудеться четвертий запуск космічного корабля Starship, Фото: unsplash.com
Ракета Starship компанії SpaceX, призначена для доправлення астронавтів на Місяць і за його межі, імовірно, здійснить четвертий політ за 3−5 тижнів.
Про це повідомив глава компанії Ілон Маск, пише Reuters.
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«Мета полягає в тому, щоб корабель пройшов максимальний нагрів або, принаймні, просунувся далі, ніж минулого разу», — сказав Маск у відповідь на запитання про Starship.
Раніше цього року ракета Starship компанії SpaceX здійснила майже повний випробувальний політ у космос, з третьої спроби просунувшись далі, ніж будь-коли раніше, але розпалася під час повернення на Землю.
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Зазначається, що тепер SpaceX чекає на ліцензію на запуск від Федерального управління цивільної авіації США (FAA), яке, вочевидь, усе ще розслідує події, що відбулися під час попереднього запуску зорельота.
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