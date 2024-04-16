Маск планує стягувати плату з нових користувачів X: за що саме доведеться платити — Finance.ua
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Маск планує стягувати плату з нових користувачів X: за що саме доведеться платити

Технології&Авто
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Маск планує стягувати плату з нових користувачів X: за що саме доведеться платити
Маск планує стягувати плату з нових користувачів X: за що саме доведеться платити
Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів X невелику плату. У такий спосіб намагаються подолати проблему ботів.
Планують ввести невелику плату для нових користувачів X за можливість робити публікації в соціальній мережі, пише TechCrunch. Але за словами Маска, нові акаунти зможуть публікувати безплатно через три місяці після створення.
У відповідь на допис X про це Маск заявив, що стягнення невеликої плати з нових акаунтів — «єдиний спосіб» зупинити «навалу ботів».
«Нинішній ШІ (і ферми тролів) з легкістю проходять перевірку «чи не бот ви», — сказав Маск, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.
Як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов’язаними з X, наразі немає подробиць про те, коли ця політика буде застосована та які комісії, можливо, доведеться сплачувати новим користувачам.
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У жовтні минулого року X почала стягувати з нових неперевірених користувачів $1 на рік у Новій Зеландії та на Філіппінах. Нові безплатні користувачі, які реєструвалися на платформі з цих регіонів, могли читати дописи, але не могли взаємодіяти з ними. Щоб розміщувати контент, лайкати, репостити, відповідати, додавати в закладки та цитувати дописи, вони повинні були платити за це.
За матеріалами:
dev.ua
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