Маск планує стягувати плату з нових користувачів X: за що саме доведеться платити — Finance.ua

Маск планує стягувати плату з нових користувачів X: за що саме доведеться платити Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

Маск планує стягувати плату з нових користувачів X: за що саме доведеться платити

Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів X невелику плату. У такий спосіб намагаються подолати проблему ботів.

Планують ввести невелику плату для нових користувачів X за можливість робити публікації в соціальній мережі, пише TechCrunch. Але за словами Маска, нові акаунти зможуть публікувати безплатно через три місяці після створення.

У відповідь на допис X про це Маск заявив, що стягнення невеликої плати з нових акаунтів — «єдиний спосіб» зупинити «навалу ботів».

«Нинішній ШІ (і ферми тролів) з легкістю проходять перевірку «чи не бот ви», — сказав Маск, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.

Як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов’язаними з X, наразі немає подробиць про те, коли ця політика буде застосована та які комісії, можливо, доведеться сплачувати новим користувачам.

У жовтні минулого року X почала стягувати з нових неперевірених користувачів $1 на рік у Новій Зеландії та на Філіппінах. Нові безплатні користувачі, які реєструвалися на платформі з цих регіонів, могли читати дописи, але не могли взаємодіяти з ними. Щоб розміщувати контент, лайкати, репостити, відповідати, додавати в закладки та цитувати дописи, вони повинні були платити за це.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.