Starship здійснив перший політ у космос — Finance.ua

Starship здійснив перший політ у космос Сьогодні 21:30 — Світ

Starship здійснив перший політ у космос

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила перший успішний запуск надважкої ракети Starship, яка призначена, щоб відправити астронавтів на Місяць та навіть на Марс.

Як повідомляє Sky News, у четвер, 14 березня, суперракета Ілона Маска успішно піднялася в небо і вийшла на орбіту після того, як два попередні польоти закінчилися вибухами майже одразу після старту.

Двоступеневий космічний корабель, вищий за Статую Свободи (120 метрів заввишки), стартував із майданчика компанії Starbase поблизу Бока-Чіка на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі.

Майже через три хвилини він виконав ключовий маневр від'єднання нижньої ступені (прискорювача Super Heavy) на висоті 72 км, відправивши верхній космічний корабель заввишки 165 футів (50 м) у космос.

Після від'єднання двигуни Super Heavy не запрацювали повторно, як планувалося, що призвело до втрати прискорювача.

Starship розроблено таким чином, щоб його можна було повністю використовувати багаторазово, і SpaceX планує приземлитися та повторно запустити свої суперважкі прискорювачі, як це робиться з ракетами Falcon 9. У майбутньому на стартовій вежі Starship будуть ловити ракету-носій Super Heavy, коли вона повертатиметься для посадки.

Starship продовжував політ після відділення, після чого повинен був впасти в Індійський океан приблизно через 65 хвилин після запуску, але SpaceX втратила контакт з кораблем під час входу в атмосферу.

Однак це все ще найуспішніший випробувальний політ космічного корабля.

Першого разу, коли гігантська ракета була запущена в квітні 2023 року, вона вибухнула менш, ніж через 4 хвилини під час запланованого 90-хвилинного польоту.

Наступний запуск у листопаді тривав приблизно вісім хвилин перед вибухом.

Ілон Маск стверджує, що ракета повинна здійснити сотні польотів без екіпажу, перш ніж нести перших людей.

Минулорічні тестові польоти були розроблені, щоб показати, що два ступені космічного корабля можуть розділитися після запуску. Сьогоднішній політ мав на меті спробувати відкрити дверцята для корисного вантажу та повторно запустити двигун у космосі.

ТСН За матеріалами:

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