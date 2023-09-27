Макрон презентував схему лізингу електромобілів за 100 євро на місяць — Finance.ua

Макрон презентував схему лізингу електромобілів за 100 євро на місяць Сьогодні 20:41 — Технології&Авто

Макрон презентував схему лізингу електромобілів за 100 євро на місяць

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив схему лізингу електромобілів на суму 100 євро на місяць. Планується, що такий крок стане частиною французької стратегії щодо зміни клімату. Йдеться лише про електрокари, вироблені в ЄС.

Про це пише Euractiv.

Це рішення є частиною ширшої урядової стратегії щодо скорочення викидів парникових газів. Стратегія передбачає скорочення викидів щорічно на 5% до рівня 55% до 2030 року.

«З листопада ми зможемо запровадити нову схему лізингу електромобілів. У 2024 році буде доступно кілька десятків тисяч автомобілів. Очікується, що схема зросте в розмірах і масштабах у наступні роки», — сказав Макрон.

Читайте також Скільки електромобілів Tesla зареєстровано в Україні

Пропозиція спрямована на допомогу біднішим домогосподарствам у спробі змінити звички пересування з двигунів внутрішнього згоряння на електричні моделі. Франція, як і всі інші країни-члени ЄС, погодилася заборонити продаж нових автомобілів з викидами CO2 з 2035 року.

«Ми хочемо, щоб ця схема дала людям доступ до електромобілів, вироблених у Європі», — додав французький президент, підкресливши ризик того, що великі гравці, такі як Китай, інакше заполонять ринки Франції.

Читайте також Як буде розвиватись ринок електромобілів: прогноз

Франція, де розташовані автовиробники-гіганти Renault і Stellantis, уважно стежить за Китаєм, який отримав значну частку ринку ЄС за останні кілька років. Оскільки китайські бренди досягли 8% ринку електромобілів ЄС у 2022 році, дані Європейської комісії показують, що вони можуть збільшити цю частку до 15% до 2025 року.

Електромобілі мають відповідати переглянутим у Франції правилам «зеленого бонусу», які надають грошові стимули тим, хто вперше купує електромобіль. Планується, що це зробить китайські автомобілі менш фінансово привабливими.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що це нове оголошення про лізинг електромобілів є частиною «плану соціальної екології», спрямованого на здешевлення електрокарів, вироблених у ЄС.

Читайте також Які електромобілі купують українці

За даними консалтингової компанії Ptolemus Consulting Group, ціни на китайські електромобілі в Китаї впали приблизно на 50% з 2015 по 2022 рік, з 67 000 євро до 32 000 євро. З іншого боку, ціни на європейські електромобілі зросли на 17% за той самий період, з трохи менш як 49 000 євро до понад 55 000 євро, зробивши їх недоступними для багатьох європейців.

Відомо, що Франція зобов’язалася виробити понад один мільйон електромобілів до кінця терміну перебування Макрона на посаді у 2027 році. Щоб досягти цієї мети, уряд запустить «велику інвентаризацію французьких гірничодобувних ресурсів», щоб перевірити кількість критично важливих видів сировини, такої як літій, що необхідний для виробництва електричних батарей.

Нагадаємо, що без Зеленої картки перетин кордону на власному авто неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.