Які електромобілі купують українці — Finance.ua
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Які електромобілі купують українці

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Які електромобілі купують українці
Які електромобілі купують українці
Серпень став черговим місяцем, коли на ринку зафіксували найбільшу кількість продажів електричних авто в усіх сегментах. При цьому вперше зростання у порівнянні з попереднім місяцем склало 1000 угод.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
У серпні українці придбали більш як 5,6 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 115,4% більше, ніж у серпні минулого року; та на 21,7% більше, ніж у липні-2023.
Серед загальної кількості електричних авто у червні, 98,9% були легковими, вантажними — 1,1% (59 шт.).
Динаміка продажів електромобілів в Україні, серпень 2022 — серпень 2023
Динаміка продажів електромобілів в Україні, серпень 2022 — серпень 2023, eauto.org.ua
Більш ніж половину електромобілів (56,3%, 3 149 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Такий показник виявилися найбільшим в імпорті вживаних електромобілів до України за один місяць.
На внутрішньому ринку придбали 31,3% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 754 шт.).
Новими купили 12,4% машин (693 шт.).
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Загалом за перших 8 місяців 2023 українці привезли з-за кордону 15,8 тис. вживаних електричних транспортних засобів та 4,1 тис. нових.
Станом на кінець серпня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 67 450 штук, зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 65 375 легкових, 2 070 вантажних та 5 автобусів.
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Окрім «нульової» ставки розмитнення купівля електромобілів зростає через збільшення пропозиції: з однієї сторони модельні ряди автовиробників постійно розширюються, з іншої — зростає кількість вживаних електричних авто на ринку. Також на динаміку впливає подорожчання пального в Україні.

Найпопулярніші електромобілі на внутрішньому ринку

Першість, як і раніше, на внутрішньому ринку електричних авто займає Nissan Leaf. У серпні щодо таких уклали 449 угод купівлі-продажу, що кількісно втричі перевищує показники другого номера в рейтингу. Середній вік цієї моделі у серпні склав 8,4 року, тобто, йдеться про відносно недорогі електромобілі, котрі обирають через оптимальне співвідношення ціни та якості.
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На другому місці в списку — найбюджетніша модель Tesla — Model 3, щодо якої уклали 154 угоди. Середній вік цього авто менший: 3,5 року.
Третє місце, як і минулого місяця, зайняв Volkswagen E-Golf (139 шт.) із середнім віком 6,5 року.
Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, серпень 2023 року
Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, серпень 2023 року, eauto.org.ua

Топ імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у серпні зберігає Nissal Leaf (503 шт.).
На другому місці залишається Volkswagen E-Golf (421 шт.), на третьому — Tesla Model 3 (361 шт.). Четверте місце залишила за собою Tesla Model Y (219 шт.), а п’яте — Renault Zoe (183 шт.).
Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, серпень 2023 року
Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, серпень 2023 року, eauto.org.ua

Топ нових електромобілів

Незмінним лідером в сегменті нових електромобілів залишається Volkswagen ID.4, яких у серпні вперше зареєстрували 271 шт. На другому місці залишився Volkswagen ID.6 (61 шт.). Обидві позиції включають значну частину моделей, які виготовляють в Китаї для місцевого внутрішнього ринку.
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На третьому місці несподівано опинилася Audi Q8 e-tron (40 шт. в серпні), посунувши на одну сходинку донизу Toyota bZ4X, яких зареєстрували 39 шт.
Замикає першу п’ятірку Honda e: NP1 (20 шт.), котру також виготовляють для китайського ринку.
Найпопулярніші нові електромобілі у серпні 2023 року
Найпопулярніші нові електромобілі у серпні 2023 року, eauto.org.ua
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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