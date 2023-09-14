Які електромобілі купують українці — Finance.ua

Які електромобілі купують українці Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Які електромобілі купують українці

Серпень став черговим місяцем, коли на ринку зафіксували найбільшу кількість продажів електричних авто в усіх сегментах. При цьому вперше зростання у порівнянні з попереднім місяцем склало 1000 угод.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

У серпні українці придбали більш як 5,6 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 115,4% більше, ніж у серпні минулого року; та на 21,7% більше, ніж у липні-2023.

Серед загальної кількості електричних авто у червні, 98,9% були легковими, вантажними — 1,1% (59 шт.).

Динаміка продажів електромобілів в Україні, серпень 2022 — серпень 2023, eauto.org.ua

Більш ніж половину електромобілів (56,3%, 3 149 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Такий показник виявилися найбільшим в імпорті вживаних електромобілів до України за один місяць.

На внутрішньому ринку придбали 31,3% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 754 шт.).

Новими купили 12,4% машин (693 шт.).

Загалом за перших 8 місяців 2023 українці привезли з-за кордону 15,8 тис. вживаних електричних транспортних засобів та 4,1 тис. нових.

Станом на кінець серпня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 67 450 штук, зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 65 375 легкових, 2 070 вантажних та 5 автобусів.

Окрім «нульової» ставки розмитнення купівля електромобілів зростає через збільшення пропозиції: з однієї сторони модельні ряди автовиробників постійно розширюються, з іншої — зростає кількість вживаних електричних авто на ринку. Також на динаміку впливає подорожчання пального в Україні.

Найпопулярніші електромобілі на внутрішньому ринку

Першість, як і раніше, на внутрішньому ринку електричних авто займає Nissan Leaf. У серпні щодо таких уклали 449 угод купівлі-продажу, що кількісно втричі перевищує показники другого номера в рейтингу. Середній вік цієї моделі у серпні склав 8,4 року, тобто, йдеться про відносно недорогі електромобілі, котрі обирають через оптимальне співвідношення ціни та якості.

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На другому місці в списку — найбюджетніша модель Tesla — Model 3, щодо якої уклали 154 угоди. Середній вік цього авто менший: 3,5 року.

Третє місце, як і минулого місяця, зайняв Volkswagen E-Golf (139 шт.) із середнім віком 6,5 року.

Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, серпень 2023 року, eauto.org.ua

Топ імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у серпні зберігає Nissal Leaf (503 шт.).

На другому місці залишається Volkswagen E-Golf (421 шт.), на третьому — Tesla Model 3 (361 шт.). Четверте місце залишила за собою Tesla Model Y (219 шт.), а п’яте — Renault Zoe (183 шт.).

Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, серпень 2023 року, eauto.org.ua

Топ нових електромобілів

Незмінним лідером в сегменті нових електромобілів залишається Volkswagen ID.4, яких у серпні вперше зареєстрували 271 шт. На другому місці залишився Volkswagen ID.6 (61 шт.). Обидві позиції включають значну частину моделей, які виготовляють в Китаї для місцевого внутрішнього ринку.

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На третьому місці несподівано опинилася Audi Q8 e-tron (40 шт. в серпні), посунувши на одну сходинку донизу Toyota bZ4X, яких зареєстрували 39 шт.

Замикає першу п’ятірку Honda e: NP1 (20 шт.), котру також виготовляють для китайського ринку.

Найпопулярніші нові електромобілі у серпні 2023 року, eauto.org.ua

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