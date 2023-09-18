Як буде розвиватись ринок електромобілів: прогноз — Finance.ua
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Як буде розвиватись ринок електромобілів: прогноз

Технології&Авто
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Як буде розвиватись ринок електромобілів: прогноз
Як буде розвиватись ринок електромобілів: прогноз
Новий прогноз щодо ринку електромобілів передбачає суттєве здешевшання «електричок» та падіння споживання нафти.
Згідно з новим дослідженням Rocky Mountain Institute (RMI), через падіння цін на акумулятори електромобілі можуть досягти паритету цін з моделями, що працюють на викопному паливі, у Європі в 2024 році та на ринку США у 2026 році, а до 2030 року вони становитимуть 2/3 світових продажів автомобілів, пише Reuters.
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У звіті RMI передбачається, що витрати на акумулятори мають скоротитися вдвічі за це десятиліття, з $151 за кВт-год у 2022 р. до $60−90 за кВт-год, що зрівняє ціни на електромобілі та авто з ДВЗ на всіх ринках вже до 2030 року.
Відповідно до аналізу RMI, швидке зростання електричних моделей у Європі та Китаї «означає, що до 2030 року продажі електромобілів зростуть щонайменше в 6 разів, та охоплять від 62% до 86% ринку».
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Водночас попит на нафту для автомобілів досяг свого піку в 2019 році і буде падати принаймні на 1 млн барелів на день щороку після 2030 року, прогнозують експерти.
За матеріалами:
Телеканал 24
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