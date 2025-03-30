Логістична компанія боротиметься з крадіжками за допомогою ШІ: як це працюватиме — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Логістична компанія боротиметься з крадіжками за допомогою ШІ: як це працюватиме

Технології&Авто
16
Логістична компанія боротиметься з крадіжками за допомогою ШІ: як це працюватиме
Логістична компанія боротиметься з крадіжками за допомогою ШІ: як це працюватиме
Для протидії крадіжкам вантажів компанія Quehenberger Logistics почне комплектувати свої трейлери камерами та датчиками, які керуються штучним інтелектом.
Цю новину поширив ресурс eurotransport.de.
Читайте також
Оператор транспортно-логістичних послуг прагне звести крадіжки вантажу до нуля та покращити безпеку й ефективність вантажних перевезень за допомогою інноваційних технологій.
Спочатку Quehenberger встановить обладнання на десяти причепах, що працюють у всьому світі. У майбутньому буде оснащений весь власний автопарк і транспорт партнерів.

Як працює система захисту

Камери будуть сканувати салон трейлерів, аналізувати й зводити дані в реальному часі з перших хвилин рейсу. Апаратура фіксуватиме відхилення від маршруту, незаплановані маніпуляції або відкриття дверей. Вона навіть зреагує на розрізання тенту причепа.
Читайте також
У випадку несанкціонованого втручання штучний інтелект запускає тривогу та інформує відповідальних. Це станеться навіть за умови зісковзування піддонів, тоді також спрацює сигналізація. Вона проінформує водія вантажівки та диспетчера.
Камера також вимірює весь вантажний простір у причепі та повідомляє диспетчеру про вільне вантажне місце в одиницях піддонів.
Потім диспетчер може запропонувати це вантажне місце на біржах вантажів і, в ідеалі, продати його ще в дорозі.
Читайте також
На другому етапі розробки штучний інтелект повинен самостійно пропонувати вантажний простір на біржах і знаходити оптимальне додаткове навантаження.
Зараз команда проєкту перебуває у фазі тривалого навчання, під час якого розробляється програмне забезпечення з алгоритмом реакції під конкретні сценарії.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems