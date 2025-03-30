Логістична компанія боротиметься з крадіжками за допомогою ШІ: як це працюватиме — Finance.ua

Логістична компанія боротиметься з крадіжками за допомогою ШІ: як це працюватиме Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Логістична компанія боротиметься з крадіжками за допомогою ШІ: як це працюватиме

Для протидії крадіжкам вантажів компанія Quehenberger Logistics почне комплектувати свої трейлери камерами та датчиками, які керуються штучним інтелектом.

Цю новину поширив ресурс eurotransport.de.

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Оператор транспортно-логістичних послуг прагне звести крадіжки вантажу до нуля та покращити безпеку й ефективність вантажних перевезень за допомогою інноваційних технологій.

Спочатку Quehenberger встановить обладнання на десяти причепах, що працюють у всьому світі. У майбутньому буде оснащений весь власний автопарк і транспорт партнерів.

Як працює система захисту

Камери будуть сканувати салон трейлерів, аналізувати й зводити дані в реальному часі з перших хвилин рейсу. Апаратура фіксуватиме відхилення від маршруту, незаплановані маніпуляції або відкриття дверей. Вона навіть зреагує на розрізання тенту причепа.

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У випадку несанкціонованого втручання штучний інтелект запускає тривогу та інформує відповідальних. Це станеться навіть за умови зісковзування піддонів, тоді також спрацює сигналізація. Вона проінформує водія вантажівки та диспетчера.

Камера також вимірює весь вантажний простір у причепі та повідомляє диспетчеру про вільне вантажне місце в одиницях піддонів.

Потім диспетчер може запропонувати це вантажне місце на біржах вантажів і, в ідеалі, продати його ще в дорозі.

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На другому етапі розробки штучний інтелект повинен самостійно пропонувати вантажний простір на біржах і знаходити оптимальне додаткове навантаження.

Зараз команда проєкту перебуває у фазі тривалого навчання, під час якого розробляється програмне забезпечення з алгоритмом реакції під конкретні сценарії.

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