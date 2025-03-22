Китай маркуватиме ШІ-контент для боротьби з дезінформацією — Finance.ua
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Китай маркуватиме ШІ-контент для боротьби з дезінформацією

Світ
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Китай маркуватиме ШІ-контент для боротьби з дезінформацією
Китай маркуватиме ШІ-контент для боротьби з дезінформацією, Фото: freepik
Китай приєднався до ЄС та США у розгортанні нового регулювання для контролю дезінформації, вимагаючи маркування синтетичного контенту в Інтернеті.
Про це повідомляє Bloomberg.

Які зміни запроваджує Китай

Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) разом із трьома іншими агентствами в п’ятницю оголосила про новий набір правил, які вимагатимуть від постачальників послуг маркувати матеріали, згенеровані ШІ, як такі — або явно, або за допомогою метаданих, закодованих у кожному файлі. Ці правила набирають чинності з 1 вересня.
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Нещодавній вибух генеративного ШІ, що охоплює все, від написання есе та генерації зображень до імітації людських голосів, приніс із собою підвищений ризик дезінформації.
Закон ЄС про ШІ включає положення про маркування медіа, створених або оброблених за допомогою ШІ, тоді як у Вашингтоні колишній президент Джо Байден підписав указ, який наказує про розробку ефективних механізмів для забезпечення походження контенту.
«Закон про маркування допоможе користувачам виявляти дезінформацію та притягувати постачальників послуг до відповідальності за маркування свого контенту, — ідеться в заяві CAC. — Це зроблено для того, щоб скоротити зловживання контентом, створеним за допомогою ШІ».
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Закон вимагає, щоб оператори магазинів додатків перевіряли у розробників, чи надає їхнє програмне забезпечення послуги зі створення контенту, створеного за допомогою ШІ, та переглядали свої механізми маркування.
Платформи, як і раніше, можуть надавати контент, створений за допомогою ШІ, без маркування, якщо вони дотримуються відповідних правил і роблять це у відповідь на запити користувачів.
Згідно з заявою, Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю, Міністерство громадської безпеки та Національне управління радіо та телебачення також беруть участь у розробці правил.
За матеріалами:
УНН
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